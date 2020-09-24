直播预告：做好日常养护，保护女性健康

女性抗衰老，几乎是所有女性都关注的一个话题。常言道：“不保养是样子老，保养则是老样子”。衰老不可避免，但能够延缓。那么，女性如何延缓衰老，让自己的衰老来得再晚一些呢？如果已经高龄了还想要孕育孩子，需要做哪些准备？应该如何调理自己的身体？秋季对于女性来说，都有哪些养生的好方法？

2020年9月25日（周五）14:00-15:00，人民日报旗下新媒体平台“人民好医生”客户端将邀请四川省中医院国际病房、妇产康复中心主任谢萍进行视频直播，为大家在线科普女性如何延缓衰老的相关话题，敬请期待！

专家简介：

谢萍， 四川省中医院国际病房、妇产康复中心主任，教授、博士生导师，博士后进站导师。国家中医药管理局第三批全国优秀中医临床人才，四川省名中医，四川省中医药管理局学术技术带头人，四川省名老中医药专家师承指导老师，四川省有突出贡献优秀中青年专家。中华中医药学会妇科分会常委，中华中医药学会膏方分会常委，世界中医药联合会肿瘤外治法专委会副会长，四川省老年医学会女性健康专委会主任委员，四川省预防医学会孕产期疾病防治分会副主任委员，四川省肿瘤学会妇科肿瘤分会副主任委员。国家自然基金项目同行评议专家，国家教育部学位中心硕博士论文评审专家，四川省中医药管理局高级职称评审专家，四川省医疗事故鉴定专家，《中国计划生育与妇产科》杂志审稿专家。作为课题负责人主持国家自然基金、国家卫生部、国家中医药管理局、省科技厅等课题27项，获科技进步奖6项， 出版学术专著11部，发表学术论文126篇。培养硕博士研究生83名。

擅长：月经不调、不孕症及围试管婴儿期助孕治疗；多囊卵巢综合征、卵巢功能减退；子宫肌瘤、卵巢囊肿、外阴白色病变；盆腔炎、盆腔疼痛症、子宫内膜异位症；围绝经期综合征；复发性流产、妊娠胆瘀症、产后缺乳、产后抑郁等妇科常见病等。

更年期多发生在45-55岁

随着年龄的增长,每位女性都会步入更年期,其中绝经是一项重要标志。根据相关统计数据,我国女性平均绝经年龄是49.5岁,因此医学上把45岁到55岁期间称为更年期。

但是这并非绝对的,存在明显的个体差异,有些人可能42岁就出现这些症状,有些人50多岁了还没有进入绝经期。”

在更年期阶段,女性卵巢功能开始衰退,雌激素分泌能力随之下降,血管收缩功能也受到影响,因此会出现潮热、出汗等表现。

同时,由于体内雌激素水平下降,睡眠质量变差,例如早醒、失眠,性格发生改变,变得多疑和易怒,没有感染而出现阴道和尿道干燥,尿频、夜尿增加等,都是常见的更年期症状,这些都被统称为更年期综合征。

绝经是一个阶段，不是时间点

卵巢衰退最直观的表现就是月经量减少，月经稀发，完全不来月经一年以上就是绝经。门诊很多45岁以上女性非常焦虑，觉得自己月经量减少，甚至已经绝经是不正常的，同事比自己还大一岁，月经量却比她正常很多。通常情况下，女性40岁以后就进入围绝经期。

其实，绝经是一个阶段，而不是某个时间点，每个人的情况是不一样的。就像初潮，可能有的女孩是十二、三岁，有的女孩就是十六七岁，凡是这个阶段的都是正常的。

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