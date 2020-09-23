平安好医生推出子品牌"平安医家"

9月23日，互联网医疗健康服务平台平安好医生宣布推出子品牌"平安医家"，构建专业医患沟通桥梁，将旗下私家医生、医生工作台、医生队伍和保证保险四大服务整体升级，包含医生之家、家庭医生、私家医生三个含义，打造服务用户和医生的双平台。

平安好医生临时董事长、首席执行官方蔚豪表示，2020年年中平安好医生启动战略升级，聚焦渠道、服务、能力三大方向全面升级。在渠道方面，从个人用户端和保险服务端拓展到企业服务端和互联网医院端；在服务方面，从单纯的医疗服务升级为医疗服务和健康服务，由私家医生升级为私家医生和家庭医生，覆盖个人及家庭；在能力方面，在加强自建医疗团队的同时，不断拓宽外部专科和专家医生，打造自建+外部医生网络，同时从专注线上拓展为线上加线下。

平安好医生相关负责人介绍，全新的平安医家是服务用户和医生的双平台，构建专业医患沟通桥梁。一方面，平安医家可以让人人都有专属医生，人人都有完整的健康档案，为用户提供全生命周期的解决方案，致力于给予用户最佳就医体验。