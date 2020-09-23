同济医院“尖刀连”：决战在“新冠重症高地”

华中科技大学同济医学院附属同济医院中法新城院区新冠肺炎重症病区的护士们集体合影（2月18日摄）。新华社记者 王毓国摄

【抗疫一线医务人员英雄群体】

新冠肺炎阻击战中，在湖北武汉集中收治重症患者最多的定点医院——华中科技大学附属同济医院，由专业小分队组成的“尖刀连”，与来自全国的40支援鄂医疗队、5000余名精兵强将，并肩决战在“新冠重症高地”，拼命守护3000多名新冠肺炎重症、危重症患者的生命。

今年1月，武汉疫情告急，患者一床难求。“作为国家队，大疫当前必须主动担当。”华中科技大学附属同济医院院长王伟说，“找准方向、蹚出路子，打出抗击病魔组合拳，是我们必须完成的使命。”同济医院主动请缨，15天内改造中法新城院区和光谷院区，开放2025张重症床位，开辟出救治重症病人的新战场。

不少新冠肺炎危重症患者死亡的原因，都是多脏器损害。如何挽救更多患者的生命？同济医院抽调各科医生成立多支小分队，组建重症救治“尖刀连”，24小时待命，帮助各援鄂医疗队解决普遍遇到的临床问题。

新冠肺炎重症、危重症患者普遍存在肺部严重病变，需通气治疗。在无创呼吸机不能满足患者病情需要时，需气管插管。同济医院紧急成立插管小分队，40多名队员奋战在两个病区，冒着被感染的危险，完成气管插管近200例。

新冠病毒易诱发炎症风暴，引起“暴发性心肌炎”和心脏猝死。同济医院成立护心小分队，针对患者可能出现的急性心衰、心梗、暴发性心肌炎等危急情况提前干预。

“6床，程某某，50岁，呼吸衰竭，氧饱和在插管机械通气后还达不到目标值，是否需要上ECMO？”2月17日，早上8点整，同济医院的一间ICU病房里正进行着病例讨论。

“应尽早启动ECMO！”护心小分队队员周宁说。2月19日，周宁和护心小分队队员汪璐芸给病人实施了ECMO手术。

“醒了！醒了！”2月27日上午，医护人员欣喜呼喊着。一天后，病人顺利脱离有创呼吸机，恢复自主呼吸。拔完管，极度虚弱的病人奋力写下两个字：谢谢。

新冠肺炎患者释放大量炎症因子也会损伤肾脏，甚至引起急性多脏器衰竭和死亡。护肾小分队队长徐钢带领队员们打响了“阻击战”。

“前来支援的各医疗队中，心内科、呼吸内科、重症医学科医生居多，大家合作的过程，也是交流学习的过程。”护肾小分队医生何凡说，通过技术交流、达成共识，治疗手段更加精准，为患者后续治疗赢得时间。为随时应战，队员们都吃住在医院。疫情期间，同济护肾小分队累计治疗371人次，累计治疗时间3900小时。

精神心理小分队的专家也行动了起来。同济医院精神科专家杨渊教授通过方舱内视频远程会诊平台，“面对面”为患者心理疏导。“非常感谢医生能听我聊这些事，说出来感觉好多了。”患者任先生说。

针对患者胸闷气短、心率不稳、活动能力下降等问题，康复小分队开展重症新冠肺炎早期康复治疗，改善患者呼吸困难症状，缓解焦虑抑郁情绪，预防及改善功能障碍。

在同济医院战时医务处集中管理下，每支小分队都在“新冠重症高地”作贡献：营养小分队为新冠患者制定《营养风险筛查表》，选择适宜的营养治疗方案；中医药小分队为提高治愈率、降低病亡率贡献中医经验和智慧；咽拭子采集小分队创新设计发热门诊咽拭子采集平台，重构采样流程；压疮专护攻关小分队制定个体防护计划，提升患者舒适度，促进康复；重症救治MDT团队对危重患者器官功能精准评估、精心调整治疗方案……

战“疫”期间，同济医院共收治住院病人3539人次，其中重症、危重症患者达3201人次，绝大多数患者得以康复出院。

“与国家同舟，与人民共济。”华中科技大学附属同济医院党委书记吴菁说，病人激增、病床不足、物资紧张、人力短缺等困难没有吓倒他们，却激发了全院干部职工的使命感和责任感。“以共产党员为主体，一个个小分队组成的‘尖刀连’攻下了重症救治的一个个堡垒，挽回了一个个鲜活的生命。”

（新华社武汉9月22日电 记者黎昌政）