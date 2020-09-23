开学季撞上秋季过敏季：别把孩子过敏误当作感冒

秋季开学不到半个月，医院里的小病号就多了起来。带孩子看病的家长们几乎众口一词：这8个月在家孩子可好了，一次病都没生过。怎么一开学才几天就生病了？是有什么特殊病毒吗？是学校环境有问题吗？还是老师没照顾好孩子？都不是。这是孩子们一开学就赶上了秋季过敏季。

9月1日至7日是北方地区草类花粉（蒿草、藜草、葎草、豚草、苋等）浓度爆表的一周。由北京市气象局和同仁医院共同发布的致敏性花粉浓度指数显示，北京市9月上旬某一天，除丰台和昌平两个区外，其余城区花粉浓度均高于500粒/1000mm*24小时（5级以上），属于很高和极高级别，其中海淀浓度达到1000，朝阳区浓度爆表到接近1800。而之前一周，海淀区、朝阳区一直处于5级以上高水平。

秋季花粉过敏比春季更厉害

春天到处都是花，花粉过敏大家容易理解。秋天花都开过了，为什么过敏的人更多，过敏症状也更严重呢？因为春天花粉大都来自于鲜艳花朵，这些花大多是虫媒花，靠昆虫传播授粉。虫媒花花粉颗粒比较大，花粉从花朵脱落后容易沉降，较少在风中飘散；花粉量也相对较少。因此，大朵鲜花引起的过敏相对较少。

秋天的花粉主要来自于蒿属、藜科、葎草属这些不起眼草类，生命力强，旷野、田间、小区院子里到处都有。这些草也会开很小的花，叫风媒花，也就是通过风完成传粉。风媒花的花粉颗粒小且花粉干燥，容易在风中飘散；而且风媒花数量比较多，花粉小而多，更容易引起过敏。

你以为的感冒，可能就是过敏

近期来医院就诊的一些孩子，他们的症状与感冒非常相似，也是流鼻涕、打喷嚏、咳嗽，有的孩子还有轻微发烧，常被家长误判为感冒。

其实那并不是感冒，而是过敏，这两者所表现症状是很相似的。尤其开学这两三周，由于过敏原浓度爆表，很多孩子出现过敏症状也很自然。

尤其当孩子出现症状前有爬山、郊游，或居住地周围上述这些草类繁密，症状与花粉浓度指数有相关性（花粉浓度高、症状重），要考虑是不是过敏。必要时可以吃一些抗过敏药，如服用后症状明显缓解，也是过敏的佐证。

过敏性疾病在过敏季不太能避免，即使不开学，估计也会有相当多孩子出现症状。当然如果像3月份那样的疫情防控隔离状态，患病的会少很多。因为如果出门很少，接触过敏原的机会少，引起过敏症状的可能性就会减少。而孩子上学后，户外时间增加，接触过敏原机会多，过敏患者自然会增多。

对付秋季过敏，重在生活预防

目前最多见的是鼻子过敏，主要表现为打喷嚏、流鼻涕、鼻子痒、鼻子堵，有的会有鼻出血；眼睛过敏的也不少，主要表现为眼睛痒，有的孩子因为眼睛痒而频繁眨眼，或者眼睛充血非常明显；还有频繁咳嗽的。

既然秋季花粉多且容易致敏，过敏体质或秋季容易过敏的人该怎么办呢？

1.关注秋季花粉指数。资料显示，中国北方地区夏秋季花粉高峰期位于8月中下旬至9月中旬。在这个时间段，家长应更多关注气象局发布花粉指数及变化趋势，关注自己所在区域的花粉浓度、级别、种类以及具体数字。

2.适当回避。关注花粉指数是为了采取适当回避措施，减少花粉高峰期间的外出和户外逗留。如必须外出，回来后要做对应处理。

3.戴口罩。今年因为疫情大家积极戴口罩，让过敏人群减少，过敏症状也减轻很多。所以秋季如果外出，一定记得戴口罩。

4.外出回来后及时清洗鼻腔、眼睛。如果孩子当天户外活动多，校园、幼儿园周围草类多，天气微风（空气中花粉多），回家后要督促孩子洗脸、漱口、洗鼻子，减少过敏原刺激时间。孩子们在外出回来后可以进行鼻腔清洗（生理盐水鼻喷剂或鼻腔冲洗器）；眼睛可滴人工泪眼作为清洗之用；也要注意洗脸漱口。

5.提前服用抗过敏药。对于有秋季过敏的人，最新治疗建议是：①在发作前半个月使用像氯雷他定、仙特明这样的过敏药，可大大缩短发病周期，减轻发病程度，甚至可避免发病。②积极使用鼻喷剂或呼吸道气雾剂（或雾化），如果孩子有明显鼻敏感症状，建议在医生指导下使用鼻喷剂。③如果有敏感性咳嗽、喘憋的发生，要在医生指导下使用呼吸道气雾剂或雾化治疗。

鼻喷剂主要有几类：一类是激素类，第二类是减轻鼻部敏感状态，第三类就是缓解鼻塞。缓解鼻塞的鼻喷剂使用后，孩子症状缓解往往很快，家长大多容易接受。但是对于激素类鼻喷剂，家长总是非常担心，经常不按照医嘱来使用。其实治疗过敏性鼻炎，主要还是建议使用局部鼻喷剂。