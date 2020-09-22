孩子抑郁、自伤、沉迷网络可能因为缺少父母陪伴

开学还不到一个月，初二学生小健的父母发现他写作业越来越拖拉，做事马虎，丢三落四，放学回家就玩手机、看电视。老师也说小健上课注意力不集中，行事冲动，常常跟同学发生冲突。最近，小健甚至跟父母吵过几次架，说不想上学。

小健的父母认为他是沉迷网络游戏，无法适应上学的节奏，于是带他来到北京大学第六医院儿童科就诊。副主任医师李雪跟小健沟通后，诊断他从小就患有注意缺陷与多动障碍。升初中之后学习压力变大，又没有得到很好的干预，以至于遇到了更多的困难。

李雪告诉中青报·中青网记者，很多家长像小健父母一样，只会看到孩子沉迷网络的表象，很少关注孩子心情、学业上的困难、同伴关系方面的问题。家长们通常的认识误区是，孩子出现注意力不集中、脾气不好等现象的元凶是网络成瘾。实际上，真正符合网络成瘾诊断标准的孩子并不多，很多是先有了情绪问题，比如患有多动症，本身就容易走神、经常出现冲动行为，只能通过玩游戏勉强让内心不那么痛苦。“很多孩子有情绪问题，没有能力做他这个年龄段能做的很多事情，包括上学，所以才选择沉迷网络，可能孩子并不是真的很喜欢玩网络游戏。”

李雪还遇到过一些孩子，有特别明显的抑郁症状，具体表现为心情不好，用利器在身上划出密密麻麻的道，有很多自伤行为甚至想死。孩子跟她表述说，每天都很痛苦，玩游戏虽然感觉不到高兴，但能打发时间，能不去想一些很痛苦的事情。

“初高中的孩子学习压力大，自我要求高，是抑郁情绪的高发阶段。”李雪提醒，如果孩子出现以下这些情况，很有可能是情绪上出了问题——心情不好，常常闷闷不乐；有伤害自己的行为，甚至想死；睡不着觉、没有胃口，作息规律跟以前相比有很大变化；容易发脾气，注意力不集中，记忆力和学习能力下降。

“家长跟孩子的沟通非常重要。有时候并不是孩子故意不学习，而是他真的没有能力继续像以前那样学习和生活了。”李雪建议家长，关注孩子的情绪，遇到问题及时向医生、心理治疗师等专业人员寻求帮助。“这样能及时、最好地帮到孩子，不能一味地自己去想办法，很多时候家长们并不能很好地解决这类问题。”

“学校老师和家长经常很焦虑，更在意孩子的学习成绩、学业成就，有时候并不能真切关注到孩子的心理发展，不能关注到孩子的情绪是不是健康的，心理是不是正常发展的状态。家长焦虑的情绪、对教育的急功近利、对成绩片面的追求，会给孩子带来很多压力。”在李雪看来，学校、家庭要尊重教育学、心理学方面的科学规律，不能揠苗助长，只关注孩子的学习和成绩。

对于一些孩子在幼儿园就参加了种类繁多的辅导班的现象，李雪表示，有的孩子可以接受，有的确实不行。不能接受的孩子不是说他们不好，而是这个年龄段并不是他们该发展这些能力的时期，这让孩子有很大的压力，在高强度、高压力下就容易出现各种情绪问题。“尊重孩子身心发展的规律，多大年龄就做多大年龄该做的事，不要过早给孩子太多学习方面的压力，孩子小学、幼儿园时期玩耍、运动、放松身心很重要。”

另外，家长和孩子的沟通非常需要讲方法、讲技巧。“不是所有人都生来能当很好的爸爸妈妈，如何做好父母，与孩子真正进行有效的情感沟通，都需要家长学习。父母要跟着孩子成长的脚步成长，以适应孩子不同年龄段的发展。”李雪介绍，有的父母回家就刷手机、看电视，看到孩子没在写作业就吼一通，转身继续玩手机，很少跟孩子有情感沟通。

父母没给孩子树立好榜样，孩子在父母那里得不到温暖、认可和接纳，只能找另外的方式缓解情绪。久而久之，可能矛盾就会升级，孩子手机不离身。“父母每天跟孩子互动，倡导更多健康身心的生活方式，包括陪孩子出去运动、让他跟同伴沟通交流、处于放松的环境，绝大多数孩子是可以做到不沉迷网络的。”李雪说。（记者 张曼玉）