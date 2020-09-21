血管神经受损，糖友易腹泻

48岁的刘女士患有2型糖尿病20余年，近1年反复出现水样便，且每日3~10余次，夜间较白天明显，无腹痛、发热、黏液脓血便等症状，服用抗生素类药物及止泻药物效果不佳。经检查，血、便常规、肠镜、生化及肿瘤标志物均未见明显异常，最终确诊为糖尿病腹泻。

糖尿病腹泻是糖尿病性肠病的一种表现，临床上与常见腹泻相似，但反复发作、无腹痛，且为棕黄色水样便。发作次数每日3~5次，甚至20~30次，80%患者为脂肪泻，口服降糖药物可缓解。发作时间以夜间及清晨或餐后多见。

糖尿病腹泻的诱因。据统计，约20%以上的糖友都伴有腹泻，尤其是病史长、血糖控制不佳的患者。糖尿病腹泻的主要原因有4个方面：1.消化道自主神经病变。可使胃肠动力减弱、蠕动减慢，食物在胃肠道停留时间延长，肠腔内细菌过度生长，导致微胶粒形成减少，影响小肠的吸收，出现脂肪泻;胆囊神经受累、运动迟缓，影响胆汁规律性排泄，导致胆汁性腹泻;直肠肛门括约肌功能障碍、直肠感觉功能下降，导致大便失禁、次数增加。2.微血管病变。胰腺外分泌功能障碍导致小肠吸收不良，产生腹泻、体重下降等临床表现。3.胃肠激素异常。糖尿病患者的胃肠激素分泌如胃动素、血管活性肠肽等常发生紊乱，当促进胃肠运动的激素作用强于抑制作用时，易发生腹泻。4.菌群失调。糖尿病患者因免疫下降和慢性炎性反应，易出现肠道菌群的改变，导致脂肪泻等。

糖尿病腹泻的检查。若只检查便常规可能无法发现异常，还需要检查血常规、肝肾功能、大便细菌培养、胃镜、结肠镜等，以排除感染、中毒、肿瘤、各种胃肠道炎症性疾病及肝脏、胆囊疾病的影响等。

预防和治疗。糖尿病性腹泻与精神因素也有一定关系,因此，糖友在生活中应注意作息规律、保持积极乐观的生活态度;在饮食上，低糖、低脂、高纤维、戒烟、限酒、少量多餐、控制体重、禁食辛辣等刺激性强的食物等，对糖尿病腹泻有一定的预防作用。

治疗时可选择药物治疗，主要包括：1.改善自主神经功能，如维生素B1、维生素B12、α-硫辛酸等。2.抗菌药物酌情使用黄连素或喹诺酮类，但切勿滥用。3.胃肠动力药物，如多潘立酮、甲氧氯普胺等可促进胃肠蠕动，适用于胃肠运动功能障碍的患者;伴有胆汁排泄障碍，可使用消胆胺;伴胰腺外分泌障碍，可补充胰酶制剂。4.止泻药，对于腹泻次数较频者，可用洛派丁胺(易蒙停);此外，抗胆碱能药物山茛菪碱、复方苯乙哌啶、中枢神经系统镇痛及镇静药可待因等对部分患者有减少大便次数、改善临床症状的作用。5.生长抑素类药物，如奥曲肽具有增强胃肠道吸收功能及抑制胃动素的作用，有效减少腹泻的次数，改善营养吸收障碍。6.微生态制剂，有助于缓解腹泻的症状，主要有双歧杆菌、地衣芽孢杆菌、乳酸菌素等。此外，糖尿病腹泻患者保持乐观心态，坚定治疗信心也很重要。▲