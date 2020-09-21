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警惕！六种出汗是身体在报警

2020年09月21日10:35 来源：人民网-生命时报

　　南京市名中医、南京市中西医结合医院治未病中心副主任中医师 夏公旭

　　汗是津液化生，在体内为津液，外泄于肌表为汗液。正常人在体力活动、进食辛辣、情绪紧张、衣被过厚、气候炎热时出汗，属于正常现象。中医认为，正常出汗能调节体温、保持机体阴阳平衡，异常出汗则是健康的报警器。

　　自汗：白天常出汗，活动后更多，称为自汗。久病体弱、容易感冒、面色苍白无血色，属于气虚自汗，病因主要在于心肺。气虚自汗者要适量加强运动，季节交替注意保暖，伤寒感冒对自汗不利。日常可以饮用黄芪水补气。自汗伴有怕冷、肢体不温，属于阳虚自汗，多由脾肾阳气不足造成。此类自汗者要避免生冷、冰冻之品，如柚子、梨、海带、虾蟹等，注意保暖，避免经常在阴冷寒凉之地工作生活。

　　盗汗：入睡后汗出，醒后汗止。伴有午后低热、两颧发红、手足心发热、消瘦，属于阴虚内热盗汗，一般多见于阴虚火旺、久病之人，尤以肺结核患者最多见。建议饮用百合粥、枸杞粥、银耳莲子羹、老鸭汤等。

　　半身汗：半身多汗，另半身无汗或微汗。这种情况下，病变在无汗一侧，痰、湿等邪阻滞身体一侧经脉，气血运行不到，津液输送受阻，造成汗液排泄障碍。这类人群日常饮食忌“肥甘味厚”，否则不利于脾的运化，会加重异常出汗。

　　心汗：心窝部和两乳房中间多汗，多因过度思虑而伤心脾。出心汗者可在饭后半小时做腹部按摩：以肚脐为中心，用掌根在腹部由内向外按摩，每分钟30圈，按摩10~15分钟。

　　腋汗：两腋窝乃至胁下出汗。汗出不臭，伴有多梦、心烦失眠、头晕乏力，每日午后发热或手足心发热，多属肝热阴虚;伴有胸闷、不欲饮食、尿少色黄，属于肝胆湿热。建议这类人群食用清利化湿的食物，如莲子、蚕豆、冬瓜、苦瓜等。

　　手足心汗：手心出汗，伴有食欲不振、身重体困、小便黄、舌苔黄腻，属于脾胃湿热;若伴有气短、食欲不振、属于脾胃气虚;若伴有咽干口燥、饥不欲食，属于脾胃阴虚。手足心出汗建议食用山药滋养胃阴。▲

(责编：李轶群、许晓华)


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