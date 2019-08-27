经过三伏酷暑天的折腾，不少人脾胃虚弱、消瘦憔悴，迫不及待地想把受损的脾胃修复好，以便为秋冬进补“开路”。很多滋补汤方都少不了肉类，但素食者或嘌呤过高的患者该如何补脾益胃呢？不妨试试健脾益胃的猴头菇莲子汤。

取猴头菇4~6朵、白莲子15~20颗、怀山药1根、新鲜甜玉米1根、红萝卜1根、姜3片。猴头菇提前一晚浸泡，煲汤前撕成小朵，反复清洗后攥干水分，去掉根蒂，可以减少其苦味；莲子洗净后去心，略浸泡；怀山药、红萝卜去皮后切成小块；玉米洗净后切成几段。全部材料放进压力锅中，加入适量清水煲汤，煲好后再开盖滚5分钟左右，调味即可。

猴头菇是这款素汤里的“灵魂”材料，它是中国传统的八大山珍之一，因其形似猴头而得名，质嫩味香，鲜美可口，入脾、胃二经，擅长健胃和中，利五脏、助消化，益正气、补虚损。人体经过炎夏的消耗，大多脾胃虚损，气血化生不足，神疲乏力，秋凉将至时食用猴头菇，可健脾益胃、扶正补虚、滋补强身，把酷暑期间对脾胃造成的“亏空”补回来，为秋补打好基础。怀山药归肺、脾经，能补中益气、健脾止泻，是强健体魄的滋补品。白莲子入脾、肾经，有补脾健胃、养心安神、固肾止涩的功能。红萝卜常与玉米搭配煲汤，能益肠胃、润肺燥、助消化，最适合“秋老虎”时防燥滋阴、养脾胃。

此五味食材均味甘性平，入脾经。中医认为，甘味入脾，当脾胃虚弱时，从性味归经着手补益，有事半功倍之效。诸物合用，色香味俱佳，男女老幼皆宜，更适合尿酸高或素有胃肠道疾病的患者调理脾胃、补虚强身。▲