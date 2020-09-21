从饮食调整身体 九种体质都有食疗方

广东省佛山市中医院药剂科主任中药师 曾荣香

中医认为，人体有平和、气虚、阳虚、阴虚、痰湿、湿热、血瘀、气郁和特禀九种体质，其与健康和疾病密切相关。基于体质的可变性，根据临床经验，建议大家选好五谷、五果、五蔬、五畜，从饮食来调整阴阳气血的偏盛偏衰，使阴阳平衡，达到改善体质的目的。体质好了自然身体好，精力旺盛。

平和质。表现为体型匀称健壮、体态适中;精力充沛、目光有神、面色红润;饮食正常、二便正常;舌色淡红、苔薄白、脉和缓有力;性格开朗，患病较少，对外界环境适应力强。这类人无疾病表现，按照《黄帝内经》养生原则，重在保持饮食有节、起居有常、不妄劳作、保持积极心态即可。食疗宜选用性味平和的食物，粳米、燕麦、西兰花、番茄、莴苣、木耳、甘薯、苹果等都是不错的选择。

气虚质：粳米、葡萄、南瓜、牛肉。表现为肌肉松软不实、体态瘦弱;元气不足、精神不振、易疲劳;常出现气短、自汗等气虚症状;舌淡红、舌边有齿痕;性格内向，易患病，病后恢复慢，不耐受风寒暑湿之邪。这类体质的人群，饮食上要健补脾胃、固护中焦;起居上要做到劳逸结合，睡眠充足，春冬两季注意保暖，防寒邪伤脾胃。“五谷”多吃粳米，粳米甘平，以煮粥食，粥饭为世间第一补人之物;“五果”多吃葡萄，葡萄益气力、久食轻身延年;“五菜”选南瓜，能补中益气、解毒杀虫;“五畜”宜选牛肉，补气与黄芪同功。推荐药膳为山药粳米粥、金汤素四宝 (南瓜汁煮粳米、山药、莲子)等。

阳虚质：糯米、大枣、韭菜、羊肉。表现为阳气不足、畏寒怕冷、手足不温、精神不振、喜热饮食、舌淡胖嫩，性格多沉静内向，易患痰饮、肿胀、泄泻等寒证。这种体质的人群，在寒热交替之际，衣物更换幅度不要太大，注意保暖;冬季多运动，夏季不宜剧烈活动;饮食多吃些性热的食物，如肉类熟食，少吃生冷食物;起居保证充足睡眠，避免劳累过度。“五谷”可用糯米，脾肺虚寒者宜之;“五果”宜用大枣，能补中益气、养心神、助脾胃、保肺气;“五菜”选韭菜，温中、行气;“五畜”为羊肉，能补气血之虚。推荐药膳为韭菜炒滑蛋、胡萝卜马蹄焖羊肉、核桃花生糊、杜仲桂花茶等。

阴虚质：小米、桑葚、枸杞叶、猪皮。表现为体型偏瘦、口燥咽干、手足心热、易烦躁、喜冷饮、大便干燥、舌红少津;性格外向、性情急躁、好动。这类人群饮食尽量以清淡为主，少食辛辣温燥之品;起居作息规律，少烦躁动怒，以免热邪伤津而致病。“五谷”选小米，其味咸淡，气寒下渗，为“肾之谷”;“五果”宜选桑葚，单食能止消渴;“五菜”选枸杞叶，滋养肺肾;“五畜”选猪皮，猪皮具有清虚热、润肌肤、补血的作用。推荐药膳为小米南瓜粥、黄豆炖猪皮、桑葚汁等。

痰湿质：扁豆、梨、冬瓜。表现为体型肥胖、腹部肥满、面部皮肤油腻、口黏腻、胸闷痰多、喜食肥甘甜黏等，这类体质者饮食应多吃健脾利水之品，如冬瓜，少食肥甘厚腻之品，以免助湿生痰;平时多锻炼，至汗出为宜;家居环境以干燥清爽为宜，避免潮湿，防湿邪侵袭。“五谷”选扁豆，有健脾益气、消暑化湿及利水消肿之功效;“五果”选梨，能润肺清心、消痰降火、解疮毒;“五蔬”选冬瓜，有助利水、消痰、清热。推荐药膳为扁豆粉葛鲫鱼汤、冬瓜荷叶煲瘦肉、鲜西瓜翠衣(即西瓜皮)炒洋葱、雪梨炖银耳、荷叶茶等。

湿热质：绿豆、西瓜、苦瓜。表现为体态偏瘦、面垢油光、口干口苦、身重困倦、大便黏滞不畅或燥结、小便短黄、苔黄腻等，男性易阴囊潮湿，女性易带下增多。这类体质的人群，饮食要避免油腻温燥之品，加强锻炼;居住环境要通风干燥，防湿热加剧。“五谷”选绿豆，有消热解毒、消暑、利水的功效;“五果”选西瓜，能除心包之热;“五蔬”为苦瓜，能泻六经实火，清暑、益气、止渴。推荐药膳为菊花绿豆糕、苦瓜黄豆排骨汤、菊花罗汉果茶等。

血瘀质：燕麦、山楂、莲藕。表现为肤色晦暗、口唇黯淡、性格烦躁、健忘，这类体质的人群饮食宜配伍活血行气的食物，如山楂、玫瑰，避免生冷之品;生活中多做有利关节活动的运动，比如健美操、瑜伽等，防止瘀血阻滞经脉造成关节疼痛不利。保持心情舒畅，少生闷气，少动怒，防伤肝致疏泄不利。“五谷”选燕麦，有健脾益气、补虚止寒、养胃润肠之功;“五果”选山楂，能健脾胃、行气消瘀;“五蔬”选莲藕，生津、化瘀、止渴除烦、开胃消食。推荐药膳为燕麦粥、芹菜木耳炒藕片、山楂饼、玫瑰茉莉桂圆茶等。

气郁质：荞麦、橙、菠菜。表现为神情抑郁、情感脆弱、舌淡红、苔薄白、性格内向不稳定、烦闷不乐、敏感多虑，这类人群饮食上建议多食芽菜类、绿叶类、行气类的食物，如春芽、韭菜、陈皮粥等，以发散疏理气机。生活中注意胁肋部保暖，使肝脏生理功能正常。气机畅达、气血调和则精神乃居，保持心境平和可调养心神。“五谷”选荞麦，做面食能开胃、益气力、御风寒;“五果”宜选橙，开胃、理气、润肺;“五菜”选菠菜，开胸膈、通肠胃、润燥活血。推荐药膳为荞麦面(饼)、菠菜蛋花汤、合欢花茶等。

特禀质：粳米、苹果、小白菜、猪肉。表现为常有咽痒、鼻塞、喷嚏等症状，易患哮喘、荨麻疹、花粉症及药物过敏，对外界适应能力差。此体质多是先天不足，饮食上注意荤素搭配，过敏体质者要避开辛辣、腥味等刺激性强的食物;生活中，要注意季节变化，尤其是春秋季，减少外出时间，防止花粉等异物过敏。“五谷”首选粳米，粳米被古代养生学家陶弘景赞为“仙家作饭饵之”;“五果”选苹果，生津润肺、除烦开胃;“五蔬”选小白菜，甘平养胃;“五畜”选猪肉，能补肾、滋肝阴。推荐药膳为粳米粥、清炒小白菜、芝麻糊、苹果拔丝、灵芝百合茶等。▲