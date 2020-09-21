“无论病情多重，我们都不能放弃。”回忆起抗击疫情最吃劲的时候，华中科技大学常务副校长、附属同济医院院长王伟感慨万千。抗疫期间，同济医院主动改造两个院区，收治了3300多名新冠肺炎重症、危重症患者，成为武汉集中收治重症患者最多的定点医院。

在救治患者过程中，同济医院与40支援鄂医疗队、5000余名医务人员一起，组建了插管、护心、中医药、康复等8支小分队，被形象地称为重症患者救治的“尖刀连”——以“关口前移、多学科合作、精准管理”的科学救治理念，为提高重症患者救治率作出了突出贡献。

专科合作，挽救生命

新冠肺炎危重症有多险？“可能一个咳嗽，肺部就会严重受损。”同济医院急诊与重症医学科主任李树生说。

刚开始，医务人员通过对疑难病例和死亡病例的分析发现，大多数死亡病例并不仅仅是肺部受损，更多是由于身上的多种疾病、多器官受损导致死亡。

“大家要各取所长，发挥多学科优势，补齐短板。”同济医院副院长、光谷院区院长刘继红决定从同济医院调集人马，和各医疗队业务骨干一起，组建8支小分队。

小分队不仅在医学专业上密切协作，在组织结构上也互相合作。只要患者出现呼吸衰竭，插管小分队就快速实施气管插管和呼吸机治疗；如果患者炎症加重，护肾小分队立马实施血液净化治疗；当患者脱离生命危险后，康复小分队介入，开启肺部功能恢复，心理小分队在这时也开始对患者进行心理应激疏导……

“尖刀连”各小分队拧成一股绳，在救治过程中越来越得心应手，大家通过整理前期新冠肺炎救治的措施，共发布37个各类别共识和指南，规范了诊疗流程。

病例讨论，一人一策

“终于脱离危险了！”2月27日上午，当患者程某被抢救过来时，同济医院光谷院区护心小分队医生周宁兴奋地大喊起来。程某是第一批转到同济医院光谷院区的重症患者，此前，危重症患者死亡率高达61.5%。

“必须总结经验，不惜一切代价挽救患者生命。”为了找到死亡病例病程变化的共性问题，从2月11日起，每天下午3点，“尖刀连”都会召开疑难与死亡病例讨论会。各支医疗队领队、战时联合医务处、医院专家组成员必须参加，一个多小时的会议，专家们各抒己见。

随着临床经验不断积累，专家们总结出病程的变化规律，将患者分为比较稳定、有恶化趋势、可能有生命危险三个等级。“尖刀连”将患者的治疗关口前移，对每一位患者进行精准化救治管理，做到一人一策。“我们的医务人员24小时守在患者身边，每小时都给患者测量身体各项指标。”刘继红说。

到2月底，收治入院的病人几乎没有出现死亡，直到最后一名患者出院，同济医院光谷院区重症患者救治率保持在95%左右。3月10日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制医疗救治组印发通知，要求推广同济医院光谷院区重症患者救治管理经验。

克服困难，尽职尽责

在“尖刀连”里，一些医务人员很早就投入了战斗。1月23日下午，接到医务处紧急电话后，插管队队长、同济医院麻醉科党支部书记万里迅速在工作群吹响了抗疫集结号，并第一个报名。每次插管，万里都主动要求负责最危重的病人，他距离患者面部最近时只有10厘米。万里说，危险面前他必须义不容辞。

几个月的战斗里，“尖刀连”队员没有一个人退缩，大家的目标只有救人。几位医务人员在早期工作中还感染了新冠肺炎，治愈后又立马投入战斗。“既然选择了这个职业，就要承担这份职责。”护肾队队长、同济医院肾病内科主任徐钢说，“尖刀连”里不少队员是“90后”甚至“00后”，他们承担了大量工作，每个人都对得起自己从医时的誓言。

在疫情发生早期，防护物资相对紧缺，“尖刀连”的医务人员为节约防护服，最长在病房里待了10个小时，走出病房时，有的人甚至身体虚脱。“我们是生命的守护者，一天都不能停。”同济医院呼吸与危重症医学科主任赵建平说。

4月26日，同济医院新冠肺炎重症患者清零，消毒后医院再次重启。“经历过抗疫，我们会更加珍惜自己的工作，更加敬畏生命，尊重生命。”周宁表示。

逆行的身影真美（短评）

“与国家同舟，与人民共济”，是同济医院的院训，也是“尖刀连”与病毒战斗的写照。很多人点赞他们的勇敢，但他们说自己只是尽到医生的责任。面对疫情，他们勇往直前。想到“健康所系，性命相托”的誓言，想到医院的院训，他们就有了继续战斗的动力。

誓言很重，与病毒正面交锋，他们逆行而上；生命很重，为了救治更多患者，他们全力以赴。大疫当前，他们为患者带来生的希望，给人民带来胜的信心，他们不愧是打赢武汉保卫战、湖北保卫战的“尖刀连”。

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 06 版）