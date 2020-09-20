920爱牙日“健康口腔，微笑中国”活动启动 发布牙本质敏感防治信息

920爱牙日“健康口腔，微笑中国”活动在京启动，发布牙本质敏感防治五大核心信息。中国牙病防治基金会宣布, 在2020年9月20日第32个全国爱牙日来临之际，启动“健康口腔，微笑中国”活动，开展口腔科普主题宣传系列活动。

针对我国人群中很常见的口腔健康问题——牙本质敏感，主办方制定发布了《牙本质敏感预防与管理科普宣传要点》，提出科学防治牙本质敏感五大核心信息，维护群众口腔健康。

中国牙病防治基金会名誉理事长，中华口腔医学会创会会长张震康指出，中国牙病防治基金会所启动的“健康口腔，微笑中国”系列活动通过培养口腔专业人员和医学生健康教育能力，借助媒体多渠道，广泛开展口腔健康教育活动，可以有效提升公众口腔健康素养水平。

《牙本质敏感预防与管理科普宣传要点》是在“健康口腔 微笑中国”活动的支持下，由中国牙病防治基金会组织权威专家制定的牙本质敏感防治技术科普宣传要点。

牙本质敏感是指牙齿遇冷、热、酸、甜等刺激，或咬硬物时出现短暂或一过性的疼痛，会影响人们的咀嚼效率和就餐乐趣，降低生活质量。牙本质敏感在我国人群中很常见。

牙本质敏感会给敏感患者的日常生活带来诸多影响，需要非常专业的居家护理和专业干预进行改善，针对牙本质敏感，应早发现、早诊断、早治疗。使用抗敏感牙膏刷牙是缓解牙本质敏感的首选方法，患者每天使用两次，使用时间持续4~8周，能在很大程度上缓解牙本质敏感。抗敏感牙膏常采用的抗敏有效成分为：含钾化合物（如硝酸钾、氯化钾、草酸钾），含生物活性玻璃NovaMin（磷硅酸钠钙），含氟化亚锡，钙复合物，乙酸锶等有效成分。

中国牙病防治基金会常务副理事长荣文笙提出6点防治建议，具体包含： 正确刷牙，日常使用摩擦值较低的含氟牙膏或抗敏感牙膏刷牙。早诊早治，倡导口腔医生需要对日常门诊患者进行常规牙本质敏感筛查，从而及早发现和诊断牙本质敏感，早期正确采取干预措施。饮食少酸，减少酸性食物和饮料的摄入量和频次。 及时漱口，进食酸性食物或饮料后及时漱口，至少1小时后再刷牙。及时治疗胃肠道疾病。避免磨损和过度美白，避免因咀嚼硬物等造成的牙齿磨损，避免过度使用美白产品造成敏感。

中国牙病防治基金会理事长葛立宏表示, 将充分发挥中国牙病防治基金会专业优势，整合资源，编制科学准确、通俗易懂的口腔健康信息，依托主流媒体提高信息传播的权威性和广泛性，利用新媒体提高信息传播的可及度和群众参与度，提升全民口腔健康素养水平，为健康中国建设贡献力量。，

活动现场主办方介绍，后续3个月的主题活动期间，全国各地近500家口腔诊所等机构也将陆续开展爱牙日，义齿周，口腔检查相关宣传活动， 20家口腔医学院学生将参与口腔科普大赛创意设计活动，同期中国牙病防治基金会还将针对全国近千名口腔健康大使开展口腔科普专业培训与科普推广活动。