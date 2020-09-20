重庆人均期望寿命提高到77.85岁

9月18日，记者从重庆市卫生健康委召开的健康中国重庆行动推进情况新闻发布会上获悉，全市人均期望寿命提高到77.85岁，居民健康素养水平为20.08%，高于全国平均水平1.63个百分点。

据市卫生健康委副主任王卫介绍，去年，市政府印发了《健康中国重庆行动实施方案》，标志着健康中国重庆行动全面启动。健康中国重庆行动分为健康知识普及行动、合理膳食行动、全民健身行动、控烟行动、心理健康促进行动等15个专项行动。

按照方案，到2020年底，基本医疗卫生制度将全面建立，居民健康素养不断提高，健康服务体系健全完善，健康领域发展更加协调，健康服务质量不断提高，健康保障水平不断提升。

为实现上述目标，重庆积极推进国家区域医疗中心建设，提升区县级医院服务能力，建成45家“美丽医院”、25家“智慧医院”。通过市卫生健康委、市教委、市体育局等部门协作，全市人均期望寿命提高到77.85岁，孕产妇死亡率下降到10.7/10万，婴儿死亡率下降到3.37‰，5岁以下儿童死亡率下降到4.82‰。

“今年我们将继续推行贫困地区健康促进三年攻坚行动。”王卫说，我市将继续开展健康教育进乡村、进家庭、进学校和健康教育阵地建设、骨干培养等五大重点工作，开展儿童青少年心理健康知识科普宣教、环境营造、健康促进、心理关爱、能力提升、体系完善等6项行动。

在重点人群方面，确保产前筛查率达70%、新生儿听力筛查率达90%、农村适龄妇女“两癌”筛查覆盖率达80%；推进全市矿山、冶金、化工行业尘毒危害专项治理，职业健康检查和职业病诊断服务覆盖率达90%以上；全市45%以上二级综合性医院设老年医学科，更好地为老年人服务。

据市教委体育卫生艺术教育处处长程翔宇介绍，全市加大了教室用眼环境监测力度，各区县累计投入1720万元用于教室灯光改造，投入4224万元用于教室课桌课椅改造。严格落实课程方案和标准，规范家庭作业量，切实减轻学生课业负担。监测结果显示，2018年我市总体近视率为52.54%，2019年总体近视率为50.47%，下降2.07%。

市体育局群众体育处处长董海山介绍，目前我市正在开展第五次国民体质监测工作，在渝中、南岸、九龙坡、永川、万州、黔江、丰都、彭水等八个区县进行抽样，对3-6岁和20-79岁的居民进行身体形态、机能、素质等三个方面的国民体质监测工作，全市样本量共计6400余人。到10月底完成数据采集工作后，市体科所将对6400余份国民体质监测数据进行统计和分析，最终形成2020年重庆市国民体质监测研究报告。