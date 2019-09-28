江西人均期望寿命、孕产妇死亡率和婴儿死亡率实现“一升两降”

9月26日，江西省政府新闻办、卫生健康委联合召开“壮丽70年·奋斗新时代”医疗卫生成就专题新闻发布会。记者从发布会上获悉，新中国成立70年以来，江西医疗卫生事业实现了新跨越，人民群众健康水平持续提高，人均期望寿命、孕产妇死亡率和婴儿死亡率实现“一升两降”。

据悉，目前江西省居民人均预期寿命约为76岁，与1953年的32.25岁相比，大幅提升。孕产妇死亡率由1990年的96.3/10万降至2018年的8.41/10万，低于国家2020年20/10万以下的控制标准。婴儿死亡率由1990年的55‰下降到5.5‰，低于国家2020年10‰以下的控制标准。新中国成立之初，江西省仅有医疗机构141个，卫生技术人员3559人，医院病床1940张，平均每千人拥有卫生技术人员0.22人。经过70年的建设和发展，全省现有医疗卫生机构3.65万个，卫生技术人员24.72万人，床位数24.95万张。平均每千人拥有卫生技术人员5.32人，增长约24倍。2018年，全省卫生事业费支出585.5亿元，比1950年的101万元，增长了约5.8万倍。全省卫生事业费支出占同期财政支出的比重，由1950年的2%上升到2018年的10.3%。

此外，江西在全国率先建立健康扶贫“四道保障线”，建档立卡贫困人口住院费用个人自付比例控制在10%以下。2018年全省因病致贫家庭减少4.5万户，因病贫困家庭脱贫对全省脱贫的贡献率达38.14%，为该省如期脱贫奠定了坚实基础。