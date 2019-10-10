学生视力不应是体质监测盲区

据《北京日报》报道，北京市教委日前发布通知称，将按照各区中小学生总数按比例从CMIS电子学籍库中随机抽取约5.2万名中小学生，在10月15日至11月8日进行体质健康监测，覆盖各区小学一年级至高中三年级的12个学段。其中，视力指标将作为“成绩”，首次被要求采集上报。

教育部从2002年开始，在北京、内蒙古、辽宁等14个省（区、市）建立了“全国学生体质健康监测网络”，每两年对学生体质健康状况进行一次监测，并及时向全社会公告。2014年，教育部又出台《学生体质健康监测评价办法》，要求各地将学生体质健康监测评价纳入教育现代化指标体系，作为考试制度建设和改革的重要内容。

多年以来，学生体质监测一直以身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈等指标为主，看似全面却忽视了视力指标——这一学生体质健康的重要内容。世界卫生组织制定的健康10大标准，就包括“眼睛明亮，反应敏捷，眼睑不发炎”。面对我国近视率持续上升且趋于低龄化的严峻形势，学生视力不应继续成为体质监测的盲区。

今年，在北京市中小学生体质健康监测中，视力指标首次作为“成绩”采集上报，让人眼前一亮。首先，此举应能提高政府和学校对于学生视力健康工作的重视程度。根据规定，学生体质健康监测评价工作纳入政府教育督导内容和评估指标体系，作为对各级各类学校进行评优、表彰的基本依据。对学生体质健康水平持续3年下降的地区和学校，在教育工作评估和评优评先中实行“一票否决”，并将依法依规予以问责。学生视力纳入体质监测，势必倒逼各级政府和学校切实重视并严格落实教育部等8部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》，将青少年视力健康保护措施落实落细。

其次，学生视力纳入体质监测，对于广大家长来说也是有力提醒。此举可引导其端正思想认识，及早意识到视力不良也属于体质不良，从而与有关部门和学校形成合力，帮助孩子养成良好用眼习惯。