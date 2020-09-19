肾有结石，别怕牛奶和豆腐

肾结石虽然不是什么大病，却能让人痛不欲生。数据显示，其临床发生率为10%，且复发率也很高。经常有人问我，得了肾结石，是不是就不能喝牛奶、吃豆腐等高钙食物了？其实，这是一个很大的误区。

草酸是形成含钙结石的重要因素之一，大约70%~80%的肾结石是草酸钙结石。但从食物中摄取充足的钙（800~1000毫克）并不会诱发结石，反而有助预防结石复发。这是因为，充足的钙可以与食物中的草酸在消化道里结合沉淀，从而避免了草酸被吸收入血，也就减少了其在肾脏形成结石的几率。建议肾结石患者每天喝300毫升牛奶，吃25克大豆对应的豆制品（100克北豆腐或50克豆腐皮/干），吃1斤蔬菜，其中深颜色的占一半。在豆制品中，豆浆没有去除草酸且钙含量低，每天最多一杯；但豆腐干钙镁含量丰富，草酸也已经随着挤水而去除，不会给肾结石患者带来麻烦。需要说明的是，补充钙剂不能预防肾结石，甚至可能起到相反的作用，一方面是因为其钙含量高，另一方面是补充钙剂往往不是在进食的时候，其结合草酸的作用就消失了。

除了补足钙、多喝水，肾结石患者还要限制盐和糖的摄入。钠摄入量过多的时候，身体会努力排钠，同时会增加尿钙的排出量，从而增高患肾结石的风险。此外，高钠膳食还会导致肾脏对钙的吸收率降低。建议肾结石患者每天盐的摄入量不超过5克，可以通过炒菜放点醋、柠檬汁、番茄汁等酸性调味品来减少盐的使用；如果用生抽、蚝油、味精等含钠调味品，要少放甚至不放盐；少吃高钠食物，如咸菜、腊肉、火腿、果脯蜜饯等。精制糖可能通过增加尿液中钙、草酸和尿酸的排泄，增加结石形成的危险。世界卫生组织建议，每天添加糖的摄入量应控制在50克以内，最好不超过25克。除了少吃甜食、甜饮料等，自己在家烹调时也要尽量不放糖。▲