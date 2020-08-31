豆腐买回家，焯后再凉拌

买回家的散装豆腐，很多人直接就用来拌凉菜了，食品安全风险可能由此产生。

豆腐是最容易滋生微生物的，比肉类还要危险。它本身毫无抑菌能力，制作过程中细菌可以深入内部。超市或菜市场里的散装豆腐，从磨浆、点卤到成型，可能会在室温下放两三个小时甚至更久，简直就是细菌培养基。所以，这样的豆腐买回家一定要焯烫一下再吃。

盒装豆腐最好也加热杀菌之后再吃。尽管盒装豆腐有过一次杀菌，比散装的安全点，但也不能排除超市上架之前放在室温下暂存，引起细菌超标的可能性。豆腐买回家后，最好切成丁或片，大火蒸8分钟左右，或煮几分钟再凉拌，直接炒食也可以。除了豆腐外，超市常温货架和冷藏货架上购买的各种豆腐干、素鸡、素肉、素鱼段等豆制品，都需要杀菌后再食用，最好不要直接凉拌吃。

此外，天热的时候去餐馆吃饭，要慎点豆制品类的菜肴，尤其是凉拌豆制品。如果吃时有隐约的酸味，说明烹调之前细菌就已经超标了。▲