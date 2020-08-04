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预防肾结石，不仅仅靠喝水……

2020年08月04日13:32 来源：羊城晚报

　　天气炎热，因肾绞痛而到医院看急诊的病人有所增多。广东省中医院大学城医院泌尿外科主任白遵光指出，现在天气炎热，建议出汗后要及时补充水分，远离低钙饮食、高蛋白质饮食以预防泌尿系统结石。

　　喝水少致肾结石发作

　　一位中年男子因“腰痛得厉害”来到广东省中医院急诊科就诊。经检查，病人因患泌尿系结石而产生肾绞痛，需进行住院治疗。白遵光说：“夏天急诊处理的因泌尿系结石引发肾绞痛的病人比以前明显增多，几乎每个急诊班都能遇到。”

　　泌尿系结石是泌尿外科最常见的疾病之一，其成因还未完全清楚，现有研究已发现与每日水的摄入量有一定关系。一般情况下，尿液中含有很多溶质，是人体正常或者异常代谢的产物，还有一些是尿液中细菌的分解产物，如果饮水量充足，产生的尿量正常，这些溶质可随尿液排出体外。而如果饮水量不足或者出汗后未及时补充水分，尿液生成过少，这些溶质就会因为饱和而产生结晶，且以晶体的形式析出，最终结聚成石。因此出汗后及时补充水分，可以有效预防泌尿系结石的产生。

　　远离低钙饮食、高蛋白质饮食

　　但仅仅靠多喝水来预防结石也是不够的。白遵光称，摄入正常钙质含量的饮食、限制动物蛋白和钠盐的摄入，比传统的低钙饮食具有更好的预防结石复发的作用。建议适当补充乳制品，如牛奶、干酪等。这一点与传统认为的结石患者要少吃含钙饮食不同，需引起大家注意。

　　另外，高蛋白饮食，尤其是动物蛋白，容易引起含钙结石的发生，应控制每日的摄入量，大概估算一下，成人每天摄入的猪肉、牛肉、鸡肉等的总量不宜超过100克。草酸钙结石是临床最常见的结石，减少草酸的摄入能有效减少该类结石的发生，甘蓝、杏仁、花生、欧芹、红茶、可可粉以及菠菜均富含草酸，选择食物时需要注意。

　　对于结石患者，除了注意饮食，减少结石增大的风险外，定期复查，了解结石的变化可能更为重要。建议普通随访患者以及治疗后的随访患者，每三个月或半年复查一次，可选择X线照片、B超或者CT扫描，发现病情变化，及时调整治疗方案。

　　最后，他提醒，以上是对于一般人群的普适性建议，对于部分已接受过治疗并且已获取到自体结石标本的患者，还可以将结石进行成分分析，了解结石组分，采取更有针对性的预防措施。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 吴远团）

(责编：许晓华、李轶群)


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