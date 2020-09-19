更年期严防三种妇科肿瘤

女性到了更年期后，由于卵巢功能开始减退，免疫力随之减弱等，很多疾病就开始找上门。更年期是妇科三大恶性肿瘤——子宫颈癌、子宫内膜癌及卵巢癌的高发年龄。因此，四五十岁的女性尤其需要提高警惕，了解这些妇科肿瘤，并做好早发现、早诊断、早治疗。

子宫颈癌，每三年筛一次。子宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤之一。在我国，宫颈癌发病以40~50岁更年期妇女居多。虽然一再强调早期筛查，但发病率仍呈逐年上升的趋势。即使在大城市，晚期子宫颈癌还时有出现，必须引起重视。

宫颈癌是目前唯一能够预防的癌症，因为它的发病原因十分明确：就是高危型HPV（人乳头瘤病毒）长期感染造成的。受到高危型HPV持续感染后，约有10%左右的人最终会发生宫颈癌。因此，建议适龄女性接受HPV疫苗接种，30岁以上尤其是更年期女性要重视定期的宫颈筛查，主要包括TCT和HPV检查。

女性到30岁以后，建议每3年做一次宫颈癌筛查，至少筛查到65岁。TCT和HPV两项要同时查，只查一项准确性会下降。两项筛查中发现任何一项异常，都要进一步确诊，一般需要通过阴道镜检查看是否发生宫颈、阴道或外阴的癌前病变或早期癌变。必要时应做阴道镜检查同时取活检，明确病变情况。若是早期宫颈癌，经过治疗后对生活和寿命基本没有严重影响，因此千万不要等到问题严重了再看医生。

子宫内膜癌，先做个超声。子宫内膜癌又称子宫体癌，近年来我国的发病率也有所上升，其好发于围绝经期和绝经后女性，致病原因尚不明确。最常见的症状是不规则阴道出血，出血量可多可少，部分患者有不同程度的阴道排液或下腹痛，出现这种情况一定要到医院做一个妇科超声，检查子宫大小、子宫内膜厚度、有无回声不均或宫腔内赘生物等。

超声检查目前是子宫内膜癌最常规和最基础的检查，如果发现异常，在条件允许的情况下需要做一个宫腔镜检查，能更直观地观察宫腔及宫颈管的情况，查看有无癌灶、癌灶部位、大小、范围等，还可以在直视下对可疑病变取活检，有助于发现较小的或较早期的病变。

如果没有宫腔镜或因出血多而不适合做宫腔镜检查，也可以直接做宫颈管和宫腔的分段诊刮，刮出的组织送病理检查明确是否存在癌变。对于围绝经期阴道大量出血或出血淋漓不断的患者，分段诊刮还可以起到止血的作用。

很多更年期妇女为了缓解更年期激素水平紊乱导致的心慌、出汗、胸闷等症状，会采用激素替代治疗。要提醒的是，如果需要进行激素替代治疗，一定要严格掌握该治疗的适应证，在专业的医生指导下合理用药。因为子宫内膜在长期大量雌激素刺激的情况下，容易出现非典型增生，增加患癌风险。因此采用激素替代治疗的患者要格外注意保护子宫内膜，做好监测。另外，子宫内膜癌还好发于肥胖、高血压、糖尿病患者，有类似风险的妇女要保持良好的生活习惯，节制饮食，加强锻炼，定期体检，有异常出血等情况及时就医。

卵巢癌，看看肿瘤标志物。卵巢癌的发病率虽略低于前两种妇科癌症，但是由于卵巢所在位置隐秘，病变了难以早期发现，所以常常到了晚期才被诊断出来，其死亡率超过前两种癌。卵巢癌总体好发于50岁以上女性，发病原因也不明确，最初常无症状，部分病人无意中摸到下腹部包块或妇科检查偶然发现问题。如果出现下腹部不适，伴有食欲不振、消化不良、腹胀、腹围增大等，或出现乏力、消瘦、贫血等表现，就要立刻到妇科就诊。

超声检查是常规的初步检查手段，如果超声或妇科检查发现盆腔包块，则需要化验卵巢肿瘤标志物。其中，CA125是上皮性卵巢癌最常用的肿瘤标志物，约80%的患者出现该指标明显升高，对诊断具有重要价值。同时，肿瘤标志物对肿瘤良性与恶性的鉴别也很有意义。▲