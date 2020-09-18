又到一年“咳嗽季” 治咳嗽别被广告忽悠

孩子咳嗽老不好，担心是肺热？别被广告语忽悠了，儿童慢性咳嗽很常见，但病因有时却难以明确，治疗起来也常颇费周折，但通常没有肺热什么事，任何旨在“去肺热”的治疗方法都于事无补，且还可能有不良反应。

孩子长期咳嗽，不仅会影响吃饭、睡觉、学习，还会对孩子的生长发育造成影响，爸爸妈妈们为此焦虑担忧，带着孩子辗转奔波于哮喘、呼吸、儿内及耳鼻喉科等科室间，到最后常常折腾得大人孩子身心俱疲，而一声声让人焦心的咳嗽仍在。

白露已过，又到了孩子易感易咳嗽的季节。孩子为什么会发生慢性咳嗽？该怎样有针对性地治疗？平时又该如何护理才能让孩子舒服一些呢？宁德师范学院附属宁德市医院耳鼻喉科医生包伟晶为各位爸爸妈妈们进行解读。

什么是慢性咳嗽

要想治疗慢性咳嗽，先要弄懂什么是慢性咳嗽。

美国胸科医学学会、澳大利亚与新西兰胸科协会在2016年基于专家共识的指南中提出：在≤14岁的儿童中，慢性咳嗽通常定义为每日咳嗽且持续长于4周。

慢性咳嗽是儿童最常见的就诊原因之一。每一年，各大医院儿科都要接诊很多慢性咳嗽的儿童，年龄从几个月到十几岁不等，尽管主要症状都是咳嗽，但具体表现方式及伴随症状可大不相同，比如：有夜间咳嗽频繁影响睡眠的，有一天只咳嗽几声几乎不影响休息的；有些无明显规律而一天到晚都在咳，有些则以早晚咳的明显；有些咳嗽伴有反复发热、流涕、喷嚏、清嗓、喘息等症状，还有些单纯只表现为咳嗽。

根据咳嗽性质可分为慢性干性咳嗽和慢性湿性咳嗽，干性咳嗽即无痰或痰量甚少的咳嗽，湿性咳嗽表现为痰音明显、咳痰较多。年幼的小宝宝湿性咳嗽常无法咯痰，仅表现为喉间痰鸣，所以不咳痰不意味着没有痰，而是他们将痰液吞下去了。不过，家长们不必担心孩子吞咽痰液会遭致疾病，即便其中含有一些病原体与炎性物质也会在经过胃部时会被胃酸灭活与分解。

慢性咳嗽常可由哪些疾病引起

包伟晶介绍，慢性咳嗽的常见原因有：哮喘、上气道咳嗽综合征、呼吸道感染后咳嗽、迁延性细菌性支气管炎、胃食管反流病、习惯性咳嗽、气道异物等。

“如果孩子咳嗽主要为干咳，有一定的时间、气温或季节规律，且常伴有哮鸣音、喘息感，并在运动后加重，则要考虑哮喘可能。”包伟晶说，哮喘属于过敏性疾病，爸爸妈妈要注意孩子是否有过敏性疾病史，并及时告知医生。

当孩子主要表现为湿咳，咳嗽常在夜间、晨起及活动后更明显，同时伴有鼻塞、流涕、喷嚏、液体吞咽感和反复清咽等症状，上气道咳嗽综合征要被考虑到。上气道咳嗽综合征又称鼻后滴漏综合征，主要是与过敏性鼻炎、细菌性鼻窦炎等密切相关。

要是咳嗽以短促干咳为主，在就诊等紧张状态下常明显加重，但在夜间不咳，也通常不影响孩子说话、进食及玩耍，且在发病前有较明确的上呼吸道感染史，则应考虑为上呼吸道感染后咳嗽，即习惯性咳嗽。它会自愈、通常无需用药治疗，常规止咳药对此也无效。

迁延性细菌性支气管炎是近几年颇受重视的引起慢性咳嗽的一种疾病，它是由细菌感染引起，常表现为孤立性慢性湿咳，而其他症状不明显。它的临床症状有时与哮喘较相似，不同的是它没有明显的哮鸣音，且对支气管扩张剂无反应，治疗上主要是予经验性抗菌，比如使用阿莫西林克拉维酸钾或二三代头孢后咳嗽通常会有明显好转。

而胃食管反流病并非儿童慢性咳嗽的常见病因，只有在其他致慢性咳嗽的可能病因基本都被排除后才需被考虑到，它可表现为阵发性的咳嗽，多发生于夜间，咳嗽可能在进食后加剧。

“当孩子存在迁延难愈的慢性湿咳，并且不久前存在呛咳史，应警惕气道异物可能。”包伟晶说，多数慢性咳嗽的孩子被带到耳鼻喉科诊室之前，往往已经历了哮喘、呼吸、儿科等多个科室的多轮治疗，所以在就诊耳鼻喉科时，首先需要与医生一同回忆孩子有无呛咳史，并尽可能详细地提供既往就诊的病例记录、影像资料，以排除或确认存在气道异物可能，较隐匿的异物有时还需结合支气管镜检查才能明确。

家有“小咳嗽”爸爸妈妈这样做

孩子咳嗽老不好，对整个家庭的压力是不言而喻的，慢性咳嗽不仅会影响孩子的生长发育、学习和运动，还会带来心理上的压力。但作为家长，与其束手无策恨不得替孩子咳上两声，不如掌握护理方法，帮助孩子早日康复。

包伟晶说，临床上经常有家长一听孩子咳嗽了，就给止咳药，“这样盲目止咳，对孩子的病情是没有帮助的，”包伟晶解释说，咳嗽是呼吸道旨在清除病原体、异物、分泌物的防御性反射，它本身不是疾病，也不会引起其他疾病，家长和医生应致力于寻找可能引起孩子慢性咳嗽的病因，并对此行有针对地治疗，而非积极止咳，单纯旨在止咳化痰的药物对儿童大多都不适用。

“孩子长期咳嗽，首先要观察是干咳还是湿咳，有没有发热、喘息、流涕、喷嚏等伴随症状，有无昼夜或季节规律，活动后明显还是安静时明显。”包伟晶建议，家长在遇到孩子慢性咳嗽时，应该及时观察记录孩子的表现，详细的描述会给医生的诊断带来很大帮助。“在接诊时，有一些细心的家长会将孩子咳嗽时的视频提供给医生看，这让医生对孩子的症状有更直观的了解，对诊断治疗很有帮助。”

除了及时就诊之外，在家爸妈们可以这么进行护理：

1. 勤洗手、定期清洗玩具，让孩子不去摸口、鼻、眼睛，尽量不去人群聚集的地方，家庭成员打喷嚏或咳嗽要适当遮蔽，多进行户外活动。

2. 有过敏体质的孩子可通过日常观察及过敏原检测明确过敏原，以尽量避免接触过敏原，比如若对尘螨、霉菌等室内过敏原过敏，应尽量控制室内湿度在50%以下，使用空调时每1-2周清洗滤网，减少对软垫和织物的使用，对被罩、床单、枕套等床上织物勤洗勤晒，定期使用配备有高效过滤系统的吸尘器吸尘等，通过降低室内过敏原的浓度以减少过敏所致咳嗽的发作频次及减轻发作时的程度。

3. 若观察孩子有鼻塞、流涕等鼻部症状时，可使用家庭洗鼻器清洗鼻腔，盐水会有效清除鼻腔分泌物，不仅可极大改善通气质量，还可以在很大程度上缓解鼻腔分泌物滴漏引起的咳嗽症状。（宁德师范学院附属宁德市医院供稿）