专家：肝癌，早防早治是最有效的方案

“你在，家就在。”四年后，曾经因肝癌晚期接受治疗的患者老刘（化名）在谈起当时的治疗时，印象最深的是主刀大夫，北京大学人民医院肝胆外科主任医师高杰的这句话，50多岁的患者和家属都说，是高大夫的这句话给了他们家继续治疗的追求、梦想和勇气。

医患携手 共抗肝癌病魔

肝癌一度被称为“癌中之王”，作为死亡率仅次于肺癌的疾病，肝癌对生命健康的威胁和患者家庭生活都产生了巨大影响。

“当时我感觉不太好，网上、周围的朋友也有这样的病史，我知道自己是怎么回事，也知道治疗会面临什么，我不想给家人增加负担。” 2015年7月开始，老刘就感觉腹痛得厉害，但他平时不怎么愿意去医院，直到2016年3月24日，腹痛得实在是厉害，才第一次走进了诊室，便被确诊为肝癌。

国家癌症中心发布的《2019年全国癌症报告》显示，在恶性肿瘤发病情况和死亡情况中，肝癌分别位居第四和第二。

“你要坚强，我们一起面对。”高大夫的话让老刘安心，老刘说：“是高大夫用精神、医疗让我‘死灰复燃’”。

肝癌晚期的患者，治疗过程是非常漫长的。高杰介绍，老刘的肿瘤非常大，十几公分，肝脏上占据了大概四分之三的位置，“我们没有办法让他接受手术治疗，所以一开始先给他选择介入栓塞，同时建议他吃上靶向药物，这样的治疗在他身上非常有效，肿瘤得到了很好的控制。接下来我们又给他运用了现在最先进的治疗手段，肝移植。”

在高杰看来，老刘之所以最后治疗效果不错，一方面离不开医生精心为他制定的方案；另一方面，也是他自身努力的结果，以及家人的陪伴和支持。

但在晚期肝癌治疗过程中，有一个不能回避的事实：治疗费用昂贵，这个是现状。高杰介绍，除了手术以外，还有靶向药物、免疫治疗，这些都意味着昂贵的费用产生。

生命于人类只有一次，面对晚期肝癌，谁会轻易舍得放弃呢？毕竟，新生就是美好生活的继续。

考验严峻 患者承受双重压力

“中国的肝癌患者占据世界肝癌患者总数的一半。”北京协和医院肝脏外科主任医师毛一雷介绍，很多肝癌患者在确诊时已到肝癌晚期，无疑给治疗效果和经济负担增加了压力。

“晚期肝癌对患者的身体危害和家庭经济考验都非常严峻。”毛一雷如是说。

一位晚期肝癌患者一年的医疗费用是多少？毛一雷表示，肝癌又被称为“吸金之王”，除了治疗方案会影响医疗费用外，患者就诊地区及医院也会产生一定影响。

尽管肝癌患者的医疗费用并不统一，但从患者治疗花费中可见一斑。在某爱心筹款平台上，一位丈夫称，妻子经过一年治疗后花费了40余万元，不仅花光了自家的积蓄，还变卖了房产跟亲戚朋友借了钱。媒体曾报道的“错换人生28年患肝癌的小伙”，在治疗半年花费50万元后，也不得不在筹款平台求助。

然而对于肝癌患者及其家庭而言，就诊医疗费用只是他们求医问药过程中产生的费用之一。毛一雷根据自己多年与患者接触的经验表示，除了看病就医外，部分患者还涉及异地就医的住宿、饮食、陪护人员就业、就学等各种问题。

北京市慈善协会会长温庆云介绍，在肝癌患者群体中，很多患者家庭普遍存在着因病致贫、因病返贫的现象。北京部分肝癌患者家庭呈现出一人患病，整个家庭陷入困顿的情况。在这些家庭中，患者不仅要承受来自身体的痛苦，还要承担资金压力。

面对身体和医疗费用的双重压力，一些患者会将放弃治疗作为缓解这一压力的解决方法。“北京市慈善协会曾救助过一位打算放弃治疗的患者。”温庆云介绍，这位患者想要放弃治疗的主要原因是不想拖累家人。

对于这些肝癌患者而言，影响下一步治疗或放弃的主要因素是钱。温庆云表示，为了切实帮助这类患者提高生存率和生存质量，北京市慈善协会发起了“药神计划”给患者资金，进行精准救助。

防治肝癌 关口前移提高社会认知

资金救助虽然能缓解个体肝癌患者的一时之需，但就整体肝癌防治而言只是治标不治本。“晚期肝癌不仅消耗了很多财力，也对当地的医疗资源存在着考验。”毛一雷介绍，很多基层医院不但做不了放化疗，连肝癌切除手术也做不了，这直接导致了跨县、跨省就医的发生。

针对这一问题，毛一雷肯定了分级诊疗模式。他表示，分级诊疗模式有助于提高基层医院的医疗水平，方便患者尽早检查，避免舟车劳顿到外地就医。

早诊早治是毛一雷强调的重点。他表示，肝癌高危人群需要定期开展常规检查，在检查过程中发现的肝癌经常是早中期，不仅治疗便宜、治疗效果也很好，而且还有大概率治愈的可能性。

“所有的疾病，在能够预防或早期发现时的治疗方案是最有效的。”除了早诊早治以外，将关口前移之预防，在毛一雷看来是降低肝癌发病率和死亡率最有效，且成本最低的方式。

“乙肝疫苗的大范围接种，让乙肝携带者逐代递减。”毛一雷讲到，虽然乙肝病毒携带者在大幅减少，但不可忽视的是脂肪性肝炎人群日渐壮大，未来可能成为肝癌主要高危人群。

在北京市慈善协会发起的“药神计划”慈善援助项目启动仪式上，北京大学肿瘤医院副院长沈琳明确表示，肝癌是可防可治的，重点在于能否将其在萌芽阶段消灭掉。

“肝癌是有病因的，有病因就能预防。”沈琳讲到，科普对普通老百姓和高危人群都很重要。但由于当下科普力度不够，很多人并不知道如何预防，最终发展成为癌症。

在做好预防工作，提高全社会对肝癌认知的这条路上，科普被视为是一条捷径。北京市慈善协会会长温庆云表示，为了治标又治本，我们做慈善项目时考虑到了科普的重要性，并将科普捐赠纳入到了项目计划中，请专业人员通过多渠道、多形式向大家做科普。

在沈琳看来，科普是一个系统性的项目，仅靠医生并不能做到，需要协调社会各界，营造科普氛围。“鼓励医生走到科普前沿的同时，要为医生提供平台，提高医生做科普的积极性。避免出现科普视频被下架或不能上传等问题。”沈琳说。