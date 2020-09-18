直播预告：疫情期间如何快乐健康成长

当今社会儿童的身高问题越来越受到家长们的关注和重视，这不仅关系着孩子的身体健康，也严重影响着孩子的身心健康，“小矮个”可能会使孩子在成长中愈加失去自信，在未来的生活中也会造成很多困扰。

事实上，孩子的身高与自身生理发育以及成长环境息息相关，家长如果为了增高而盲目地给孩子进补或者制定高强度运动计划，反而会给他们的身体带去更多负担。那么该如何安全有效地帮助孩子增高？如何判断孩子身高发育迟缓？在新冠肺炎疫情的特殊时期又该怎样进行身高管理呢？

人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京协和医院内分泌科主任医师潘慧，就孩子的身高管理的相关内容进行分享，欢迎收看！

专家介绍

潘慧，北京协和医院医务处处长，内分泌主任医师，博士生导师。

主持或参与国自然等课题30余项，发表论文220余篇，其中SCI收录40余篇。现任中国医师协会住院医师规范化培训管理委员会副主任委员，师资培训组组长，中国医师协会毕业后教育专家委员会执行委员会副总干事长，中华医学会行为医学分会中国生长发育行为医学专业委员会主任委员，中国医院管理协会医院图书情报分会副主任委员，中国卫生摄影协会教育与科研分会主任委员，中国医师协会青春期医学专业委员会常委，学校健康学组组长，中华医学会内分泌学会垂体学组委员，中华医学会全科分会委员。获得中国医师协会青春期健康与医学专业委员会2017年度优秀个人奖和优秀集体奖，教育部高等学校科学研究优秀成果奖科技进步二等奖（3rd），天津市科学技术进步一等奖（3rd）北京协和医学院教学成果一等奖（2nd）和二等奖，北京协和医学院年度校级优秀教学论文奖，北京协和医院2016年度医疗成果一等奖，北京协和医学院优秀教师，北京协和医院优秀临床带教教授奖，北京高校优秀辅导员等。

擅长

内分泌和代谢性疾病。

身高管理是什么？科学增高必不可少的一个环节

父母都希望孩子可以健康发育，拥有高挑的身形，但是长高不只是营养跟的上那么简单。孩子的身高也是需要科学管理才能达到理想的状态。

对于大多数家长来说，身高管理可能还是个新鲜词汇，并不知道身高是可预测、可干预的，更谈不上科学地对孩子进行身高管理，以致很多身高不理想的孩子错过了最佳干预期，遗憾终身。

但在国外“身高管理”的观念已被广泛认可。不少西方发达国家已经把儿童“身高管理”纳入家庭日常医疗健康体系中，融入每天的生活里，在孩子尚未成年之前，有针对性地制定计划，帮孩子规划和掌握身高发育。

身高管理指的是根据身高评估结果和理想身高目标差，为孩子提供的涵盖营养、运动、心理等多学科协作诊疗服务，通过睡眠管理、营养助长、运动促长、心理指导等，制定出以发挥孩子自身生长潜能为主的个性化长高方案，帮助孩子们以科学的方式获得理想的身高。这也是孩子科学增高中很重要的一个环节。

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