在疫情风暴中心，护佑患者穿越生死线

“刚刚，又抢救了一位蛛网膜下腔出血的患者。”9月15日中午13时，记者拨通江苏省人民医院重症医学科副主任左祥荣电话时，声音略显疲惫的他，刚刚做完一例紧急气管插管。

气管插管、气管切开，这些再熟悉不过的操作，曾让左祥荣和同事们在今年援助武汉市金银潭医院重症病区时，帮助众多新冠肺炎危重患者打开“生命通道”。

从2月13日至4月13日，江苏省人民医院副院长刘云带领204名重症医疗队队员，先后在武汉市第一医院（以下简称武汉一院）、武汉市金银潭医院（以下简称金银潭医院）救治了130位新冠肺炎重症、危重症患者。他们率先在武汉全面开展深静脉置管、支气管镜检查、CRRT、ECMO等治疗，在疫情风暴中心，一次次护佑患者穿越生死线。

妙手回春，双城爱心接力挽救危重患者

2月12日晚，主动请缨援助武汉的江苏省人民医院急诊医学科主任医师乔莉，终于等来了出征通知。第二天一早，她收拾好行李，冲到医院理了发、随队出发。同行的，还有来自该院重症医学科、急诊医学科、呼吸与危重症医学科等科室的重症监护顶尖专家。

“我们要最大程度、最快速度收治患者。”2月14日，进入武汉一院重症监护室后，队长刘云便带医疗队打破平时按照患者病情轻重逐一分诊的限制，创新了混编收治、化零为整的收治模式，短短2小时，病区61张床位迅速收满。

ECMO（体外膜肺氧合）一度给患者带来一线生机，而用上ECMO之后的生命监护，就像看护“易碎的玻璃娃娃”。乔莉说，ECMO患者容易出现多重耐药菌感染，导致体温升高、病情恶化。因此，医疗队要24小时看护，每隔6小时系统检测患者的抗凝血功能、体内钠、钾、钙、磷等电解质的含量及血红蛋白、血小板、肾功能、肌酐、心肌功能等指标。“每次值班看护都像是走钢丝，要谨小慎微。”

但挑战向来是不期而至。3月上旬，在武汉一院，一位上了ECMO的患者感染了泛耐鲍曼不动杆菌，用了抗生素之后体温仍居高不下，医疗队与南京的江苏省人民医院专家远程会诊后，决定用抗生素“舒巴坦”救急，但当时武汉、黄石的医疗资源紧缺。情急之下，江苏省人民医院连夜从南京调运1000支舒巴坦送抵武汉一院。3月12日，当舒巴坦注入患者体内后，患者很快降温。在转战金银潭医院后，舒巴坦再次临危救命。

惊心动魄几乎每天都在上演：3月3日晚,在一墙之隔的两个病房内同步开展ECMO和CRRT（连续肾脏替代疗法）治疗；3月29日，医疗队创新性改良经皮锥形扩张气管切开术，紧急施救危重患者；4月3日，医疗队历时3分钟成功开展武汉首例食管支架置入术救治食管气管瘘患者……

“为了啃危重症这块硬骨头，我们做好了各项准备。”江苏省人民医院呼吸与危重症医学科主任医师齐栩表示，队内成立了气管切开小组、持续肾脏替代治疗小组、纤支镜诊疗小组、ECMO诊疗小组、康复训练小组、褥疮护理小组、心理干预与人文关怀小组等15个“突击队”和“专科护理小组”，细化对病人的护理管理，提高危重患者的救治效率，减少死亡率。

大爱无疆，心灵处方让患者深受抚慰

面对突如其来的新冠肺炎疫情，妙手回春的医疗队队员们，也为孤独无助的患者们，开出一张张心灵处方。

医疗队队员、老年重症医学科主治医师张倩在武汉一院重症监护室工作时，一位病人一直担心住在同一层轻症病区的老伴，“上班前我用手机录下了她老伴的视频，晚上一接班，就放给病人看，她的心里就踏实了。”

除了日常医疗护理工作，患者还有很多生活细节需要照护。“比如使用呼吸机的病人容易口干，我就给他们做加热湿化让他们更舒适；患者焦虑、孤独，我就习惯性地把患者手机放在枕头边；做CRRT治疗的患者会低体温、怕冷，我就把自己的电热毯给他们用。”江苏省人民医院重症医学科主管护师邓飞说，在金银潭医院，大部分患者不能说话只能以纸笔交流，时间长了不需要患者写，他们就能提前“秒懂”，给他们及时喂水、帮助如厕等。

拳拳爱意，渗透到医疗队救治的每一个细节，也深深打动了患者。3月30日，武汉市金银潭医院一位患者吃上了医疗队为她准备的一碗生日面。当医护人员为她齐唱生日歌时，她眼含泪光，露出了久违的笑容。“我要谢谢江苏队，谢谢你们给我第二次生命。”

身教胜于言传。前几天，乔莉正在读高三的儿子王一为咨询班主任，“报考南京医科大学，分数得多高？我想学医，做医生能帮助很多人。”

叛逆的儿子突然要“继承衣钵”，让乔莉颇感欣慰，“后继有人了。”

（本报记者 金 凤 通讯员 何雨田）