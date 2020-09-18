成语里的中医：牛溲马勃

牛溲马勃，比喻一般人认为无用的东西，在懂得其性能的人手里可成为有用的物品。也就是说，只要运用得宜，无用之物可以变为有用之材。在语义流转中，这个成语被拿来借指卑贱而有用之材，而且可以用于形容医生医术高。

该成语出自韩愈《进学解》：“玉札丹砂，赤箭青芝，牛溲马勃，败鼓之皮，俱收并蓄，待用无遗者，医师之良也。”韩愈在任国子监祭酒时，经常给太学生讲课，提出“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，同时要求他们注意社会实践，要兼收并蓄，“牛溲马勃、败鼓之皮”都有它们的用途，不可随意丢弃，鼓励学生加强学习，灵活运用。

韩愈提到“医师之良”，点明了此成语具有医学内涵。“牛溲”和“马勃”指的是两种植物。清代李渔的《闲情偶寄》中说：“牛溲”原指“牛屎”，又是植物“车前草”的别名。车前草全草均可入药，具有利尿、消肿、清热、明目、祛痰的作用。

而“马勃”俗称药包子、马屁泡，是一种野生菌类食药两用植物，有很好的药用价值。梁代陶弘景《名医别录》载：“虽止治恶疮马疥，盖既能散毒，又能燥湿，以疗湿疮，固得其宜，故弘景亦谓敷诸疮甚良。今人用以为金疮止血亦效。”马勃具有清肺利咽、解毒、止血等功效。

处处留心皆学问。一则成语中隐藏着两味中药，可谓新奇有趣。