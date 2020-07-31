三年之艾（成语里的中医）

医人与治国，在古代哲学家眼里，道理是相通的，正所谓上医治国。

孟子说：“今之欲王者，犹七年之病求三年之艾也。苟为不蓄，终身不得。”这句话啥意思呢？我们知道，孟子提倡“仁政”，他说，现在的诸侯，如果有好行仁政的人，那其他诸侯就会替他把百姓赶来了，就是万民来附的意思。但今天这些希望统一天下的人，好比得了7年的病，想用3年的陈艾来医治，如果事先不备好了，终身都得不到（统一天下）。

也就是说，无论干什么事，比如治国平天下，都得事先做好准备，得有民意基础，得到民众支持才行。所以后来，人们用“三年之艾”来形容凡事要在平时有准备，事到临头再想办法就来不及，跟未雨绸缪的意思有点儿像。

孟子为啥拿三年之艾来做喻体？东汉学者赵岐给《孟子》作注时说，“艾可以为炙人病，干久益善，故以为喻”。艾能治病，而且干得越久越是好艾。新艾湿，陈艾干。三年之艾属于陈艾，民谚说“家有三年艾，郎中不用来”。李时珍就认可“艾叶陈久者为上”的道理。孟子不是医生，但他对艾的药用价值门清，也说明艾在历史上很早就被广泛用于健康事业了。

东汉张仲景创立了暖宫止血的胶艾汤和治疗吐血不止的柏叶汤，主药都是艾。梁代陶弘景甚至说“（艾叶）主炙百病”。李时珍的老乡梅全喜写了一本书《艾叶》，洋洋洒洒25万字，论说艾的身世、价值甚详。

艾很早就走出医学范畴了。《诗经》《左转》等先秦古籍中，一般用“艾”来表达治理的意思，引申出安宁的意思。可见，在古人眼里，艾是具有治理作用，能够使人安宁的吉祥植物，既能治病，也隐含治理国家的意思。因此，孟子以三年之艾论说治国的道理，不是很合适吗？