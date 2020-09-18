别等牙变黄才想起洁牙

笑容好比一个人美丽的“名片”，牙好笑容靓。但如果绽放笑容的同时，露出一口参差不齐的黄牙，你会怎么看？因种种原因，不少人的牙齿会“变黄”，有的还出现明显的菌斑、牙石，才想起要洗牙。

据广州医科大学附属口腔医院副主任医师于丽娜介绍，洗牙，也称洁牙，专业术语龈上洁治术，是指用洁治器械去除牙龈上牙石、菌斑和色渍，并对牙面进行抛光，以延迟菌斑和牙石再沉积。牙菌斑和牙结石是牙周病最主要的局部刺激因素，洁治术是去除龈上菌斑和牙石最有效的方法。

牙齿是需要保养的。于丽娜提醒说，因为人的口腔中存在很多细菌，这些细菌可以通过食物残渣黏附在牙齿表面，日积月累逐渐增多、增厚，形成牙菌斑、牙垢和牙结石，这些菌斑如果不能及时清除，就会对牙龈产生破坏作用，导致牙龈炎症。

牙菌斑长时间地堆积在牙面上，还会发生钙化形成牙结石。牙石同样使牙龈发炎，使牙龈正常的粉红色变为鲜红色或暗红色，肿胀且易出血。如果牙龈的炎症得不到及时治疗，还会向牙周组织周围发展，而转变成牙周炎。

而牙周炎是牙周组织的一种慢性破坏性疾病，如果不能及时治疗，使病情得到控制，则会造成牙龈萎缩，牙齿的松动，甚至脱落，直接影响咀嚼、发音和美观。而定期洗牙，就是针对上述情况来预防和治疗牙龈炎和牙周炎的，也是非常必要的。

“预防胜于治疗”，科学的口腔预防保健措施可以大大降低口腔常见病、多发病的发病率和患病率。因此，于丽娜建议每年或每半年洗牙一次，牙周病患者则需遵照医嘱至少每半年一次牙周维护。（全媒体记者翁淑贤 通讯员彭杰）