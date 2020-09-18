如何尽早发现心血管病变？

“三高”（高血压、高血脂、高血糖）所导致的心血管病是老年人健康的头号杀手，有部分患者病情非常隐匿，在没有任何临床症状时已出现冠脉狭窄或心功能不全了。如何尽早发现这类心血管病变呢？广州中医药大学第一附属医院影像科副主任医师周洁建议做心脏影像检查。

比如心脏彩超能动态显示心腔内结构、心脏的搏动和血液流动，主要的优势在于检查速度快，无辐射，可显示心脏各房室的大小有无异常、心功能是否正常，但是无法显示冠状动脉病变及心肌损害。

冠脉CT检查目前在心血管系统的应用最为广泛，可显示心脏内部结构，最大优势在于检查快，可清晰显示冠状动脉，直接排除冠脉病变。“三高”人群通过检查可明确是否合并动脉粥样硬化，判断粥样斑块的情况，区分哪些斑块稳定、哪些不稳定，还可测量冠脉狭窄程度，整体评估是否达到冠心病诊断标准。但CT检查的辐射剂量相对高点，且对于心功能方面检查受限，不及心脏彩超和心脏磁共振。

心脏磁共振检查有良好的软组织分辨能力，可清晰显示心脏内部结构、分析心肌软组织细微改变，通过多参数多序列的成像早期发现“三高”所导致的心肌损害。同时，可以显示心脏运动情况，更精确地评估心脏的收缩及舒张功能，筛查出早期心功能不全。但这项检查一次大约需要40分钟，对于冠脉的显示仍比不上CT。

周洁建议，“三高”人群应尽早合理地运用以上的检查手段，及早发现“三高”所致的冠脉粥样硬化或心肌损害。及时采取相应措施控制病情发展，可延缓或避免心血管不良事件的发生。（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）