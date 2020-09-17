华米科技与英国保诚扩大合作

近日，华米科技与英国保诚集团亚洲公司共同宣布，扩大双方的合作伙伴关系，将华米科技的智能可穿戴技术与保诚集团的数字健康应用程序“Pulse by Prudential”相融合，使Pulse的服务功能纳入到华米科技的智能手表和手环中，帮助Pulse用户获取更全面的健康资讯和服务。

华米科技首席运营官杨昕表示，2020年第一季度，我们的Amazfit智能手表已经在全球成人智能手表出货量和市场份额方面跻身前五，我们非常期待与保诚集团进一步合作，开发出推广至全球的崭新产品。

保诚集团数码技术总监Al-Noor Ramji表示，我们设计Pulse的愿景，就是为了让用户的生活更加健康和富裕。而据我们观察，为了追求更高的生活品质，用户越来越注重对自身各项健康指标的监测和追踪。我们双方将以技术为依托加深合作，共建健康生态系统，为用户打造个性化的健康和财富生活。

杨昕介绍华米科技以“科技连接健康”为使命，是一家基于云的健康服务提供商，拥有全球领先的智能可穿戴技术。接下来，华米科技与保诚集团也将继续加强合作关系，发挥各自的专长，联手打造更加完善的产品和解决方案。