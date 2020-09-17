遏制“看不见的浪费”

近日，各地采取有效措施，掀起节约热潮，制止餐饮浪费。要看到，杜绝浪费不仅涉及餐馆、食堂，也要着眼食物流通全过程，瞄准餐饮浪费的新表现。本期大家谈选刊3篇来稿，与读者一起探讨。

——编 者

粮食链条减损失

常 钦

在河南永城，麦子前路可提取8%生产速冻饺子粉，中路可提取51%生产手撕面包专用粉，后路可提取5%的沙琪玛专用粉，麦胚用于生产蛋糕干，麸皮用来生产杂粮饼干。一粒麦子变成5种食品原料，在丰富产品的同时，减少了加工过程中的浪费。

减少浪费，既要着眼“餐桌上”，也要注意“餐桌前”。时下，一些粮食加工企业片面追求“白细美”，攀比加工精度，出米率、出粉率不断走低，既导致营养流失，还造成了粮食浪费。有数据显示，我国每年因过度加工导致大量粮食损失。此外，运输过程抛洒遗漏、农户储粮霉变等，均成为造成粮食产后损失的重要原因。

河南永城的探索启发我们，粮食产业越发达，粮食浪费才会越少。从运用高效收割机械，实现“颗粒归仓”，到探索精深加工模式，确保物尽其用；从推广科学储粮装具，到减少长途调运中的“跑冒滴漏”……推动现代农业发展，打造绿色高效的粮食“产购储加销”体系，才能在从“田间”到“餐桌”的全链条中减少粮食损失，守住粮食安全底线。

旅行团餐须提质

徐驭尧

跟团出游，都希望玩得开心、吃得舒心。但不少游客都曾遇到过这样的情况：旅行团来到饭店，桌上早已摆好了七碟八碗，但饭菜质量不尽如人意。看着满桌剩下的饭菜，游客心疼但又无奈。

无论是旅行团压缩成本、降低团餐标准，抑或是餐馆粗放式管理、只顾流量不顾质量，最终都会反映在饭菜的堪忧品质上。当前，各地旅游行业出台相应措施防止食物浪费，如在餐前和游客交流菜单，为顾客智能“画像”预判团餐菜品。不断提升食品质量，提高团餐和游客口味之间的匹配度，团餐中的浪费现象方能得到更好遏制，让出门在外的游客一饱眼福和口福。

事实证明，舒心可口的饭菜最不容易被浪费。游客从远方来，能否适应当地餐饮习惯？顾客有老有少，如何兼顾不同人的需求？除了定制菜品，能否按需调整菜量？旅游餐饮在供给方面多下真功夫，光盘行动才能落到实处。

外卖服务要跟上

田卜拉

时下，点外卖成为很多人的用餐选择，但外卖餐饮浪费现象同样不容忽视。除了口味不好、货不对板、赠品难吃等原因，不少消费者反映：“为了达到起送额度而加的菜，常常被浪费”“为了满减优惠而凑单的甜点，其实吃不了”。菜品质量参差不齐，诱导超量点餐，归根结底是商家服务有问题。

对于餐饮企业来说，做好菜是赢得顾客的核心竞争力。但与传统餐饮业不同，外卖用网络连接消费者和销售者，所以餐馆更有必要倾听顾客的个性化诉求、提供更周到的服务。此前，不少商家通过用户留言调整菜品风味，旨在让顾客满意的同时减少浪费。近来，商家推出的小份菜、一人套餐以及菜品标注分量及热量等新形式，就受到广大消费者青睐。

减少浪费，需要商家、平台、消费者携手努力。反馈用户数据、帮助餐馆科学备菜，应当成为平台的分内责任。对于消费者而言，从留言说明米饭分量，到按需按量点菜，都有利于减少浪费。合理备餐、合理促销、合理订餐共同推进，必能营造外卖行业的节约之风。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 05 版）