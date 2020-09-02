坚决遏制旅游团餐浪费

要遏制旅游团餐浪费，就要加强引导，增强游客的节约意识；还要对旅游团餐进行优化升级，提升人们参加团队游的体验，更好激发旅游消费需求

“制定、修订旅游住宿业和旅游景区标准，将反对食品浪费的内容列入其中”“加强对游客的引导和提醒，督促游客在旅游过程中做到节约饮食、绿色消费”“加强行业监管和引领，组织开展禁止餐饮浪费专项行动”……近日，文化和旅游部发布一系列遏制文旅活动中餐饮浪费的举措，引发业内关注。

随着旅游市场的不断发展，与之相关的餐饮消费规模也在持续增长。当前，跟团游仍是人们出游的主要方式，由于有餐标限制，跟团游能在一定程度上减少餐饮浪费。但人们发现，一些旅行团用餐后，桌上饭菜剩余较多的现象仍较为常见。遏制旅游团餐浪费，对于倡导节约、文明出游很有必要。

导致团餐浪费的原因是多方面的。有时是因为一些游客在自助用餐时点餐不合理，但更多时候是由于饭菜质量欠佳或不够卫生造成的。有的旅行团为了压缩成本，把团餐标准定得很低。满满一大桌团餐，质量却不高，甚至连基本的卫生都保障不了，往往无法让游客提起食欲，最后只能被丢进垃圾桶。

遏制旅游团餐浪费，就要加强引导，增强游客的节约意识。有的餐厅在大堂张贴“倡导节约、杜绝浪费”的宣传海报；有的餐厅在点餐台设置提示，提醒游客按需取餐、适当点餐；有的餐厅制作了倡导节约的公益宣传片……这些做法对引导和鼓励人们科学饮食、减少浪费起到了一定作用。

为了更有效地遏制浪费，旅游团餐不妨进行优化升级。随着旅游消费升级，人们旅游用餐需求已经从“吃得饱”升级为“吃得好”。菜单跟着需求走，提升餐饮质量，不仅可以提升人们的旅游体验，而且在遏制浪费方面常常能起到立竿见影的效果。有旅行社进行过这样的尝试：针对来自不同地区的游客，推出可定制的团餐，既充分考虑游客的用餐习惯、用餐食量以及健康营养等要求，又可以更加科学、合理地对团餐种类进行调整。几天下来，游客评价上去了，餐饮浪费下来了。

优化升级旅游团餐，互联网和大数据是好帮手。通过一些智能化的点餐消费系统，可以快速搜集游客的用餐偏好，并通过后台汇总后将数据反馈给餐厅。在这些数据的帮助下，餐厅的采购和烹饪会更加精准，避免供应不足或过量采购。更重要的是，经过一段时间的大数据沉淀，这套系统可以根据游客“画像”，提前对团餐种类、口味、备餐量等数据进行预判，实现全链条上的遏制浪费。

目前，旅游行业正在复苏，人们的出游需求也在逐步释放。旅行社和餐厅如果能提供更高品质的团餐服务，相信不仅可以有效遏制浪费，还能切实提升人们参加团队游的体验，从而更好地激发旅游消费需求，为旅游业加速复苏增添动力。

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 19 版）