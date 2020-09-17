用血肉之躯，为患者筑起“新的长城”

“在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，当国歌响起时，在武汉的点点滴滴就浮现在眼前。”江苏省人民医院副院长、援武汉重症医疗队队长刘云说，国歌精神时刻激励着队员们为人民筑起一道“新的长城”，并肩打赢这一场抗疫硬仗。

驰援武汉61天，江苏省人民医院援武汉重症医疗队204名队员，始终在疫情的“风暴中心”与时间赛跑、和死神较劲，为患者带来生的希望。

建章立制，两小时内接管病区床位全部收满

“队伍都到齐了，整建制接管病区，谁能先上？”

“我们先上！”2月14日上午，武汉市第一医院召开会议，刘云第一个请战。根据部署，他们要在当日下午4点全面接管武汉市第一医院重症监护病区61张床位。

时间紧、任务重，刘云敢于请战的背后，是医疗队一落地就争分夺秒进行各项准备工作，以及第一时间建章立制确立工作规范。

14日凌晨3时，医疗队刚刚到达酒店，就迅速建立下设11个党小组的临时党支部，并通过结对子的方式覆盖到所有医务人员。同时，医疗、护理、感控管理、物资保障等10个工作组各司其职，为救治工作奠定组织基础。

既要“打胜仗”，又要“零感染”，怎么办？

自接到任务，刘云就严格督查队员们练习穿脱隔离衣：“自己都不能防护好，怎么保证患者的救治？”医疗队在全员培训的基础上，又专门对首批进入病区的16名医生、24名护士强化感控培训。

14日下午4时，第一批医务人员进入病区，不到一小时就收治了40多名患者，短短两小时全部收满。

根据“应收尽收、不漏一人”原则，病区打破平时限制，以最快速度收治患者。医疗队制定了“52条家规”，明确哪些事能做、哪些事不能做。“只有严格训练才能带出合格队伍，只有合格队伍才能打赢硬仗。”刘云说。

医术精良，创新多种诊疗手段

医疗队接管后不久，一名67岁的女性重症患者转入，一系列治疗后，病情仍然持续恶化。与医院本部远程视频会诊时，专家组指出必须先紧急进行深静脉置管，进行中心静脉压的监测，评估患者血容量。

这样的操作往常必须在超声引导下进行，但时间紧急、条件受限，医疗队队员、江苏省人民医院急诊医学中心主任医师乔莉果断上前：“我来！”她将患者头部转向左侧，用左手食指、中指在患者右颈部寻找血管穿刺部位，眼睛距离患者口鼻仅有10厘米……不到1分钟，穿刺成功，“生命通道”打开了！

“重症病房的患者一旦病情恶化，还可以转送到这里。但重症监护病房是最后兜底的，我们没有退路，必须全力以赴！”乔莉说。面对救治难题，队员们凭借成熟的医疗技术、过硬的心理素质，一次次掰开死神的手将病人硬往回拽。

江苏省人民医院党委书记唐金海介绍，援武汉重症医疗队是全省规模最大、配置最高、实力最强的医疗队之一，涉及重症医学科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、感染病科等多学科的王牌班底，其中重症医学科医务人数达到该科总人数的80%。

“俯卧位通气操作难度大，我们自创了‘三明治翻身法’，将患者从头到脚包裹在两层床单里，再合力翻身。”医疗队医疗组组长、江苏省人民医院呼吸与危重症医学科主任医师齐栩介绍，医疗队还创新总结了一系列操作规程，提供诊疗标准化实施方案。

人文关怀，让患者不再孤单

“有次治疗忙完后，一位80岁的老爷爷在纸上写下‘我爱你’，中间是一个爱心！”医疗队队员、江苏省人民医院重症医学科主管护师邓飞说，那是最开心的一天。

江苏省人民医院援武汉重症医疗队队员们在治疗中注重人文关怀，让患者更有信心地接受治疗。

“除了日常医疗护理，很多生活细节都需要照护。”邓飞介绍，患者常会感到焦虑孤独，把手机放在枕边会更有安全感；使用呼吸机的病人容易干燥，做加热湿化会感觉舒适；有些病人怕冷，就为他们准备好电热毯。

与治身体上的病同样重要的，还有精神上的关爱。“有位患者担心住在同一层的老伴。医务人员会在上班前用手机录下她老伴的视频，一接班就放给她看。病人心里踏实了，更加积极配合治疗。”医疗队队员、江苏省人民医院重症医学科副主任医师李金海说。

3月23日，圆满完成整建制接管救治任务后，医疗队又转战武汉金银潭医院，接管该院南楼六、七层两个重症监护病区。4月6日，又全面接管了三个重症病区全部危重症患者，为抗击疫情、救治病患做出了突出贡献。

医疗队就重点项目与金银潭医院全面交接，从管理、医疗、护理、院感、康复等各个方面和相关部门交流经验。“希望能和武汉分享更多江苏经验，留下一支撤不走的医疗队。”刘云说。

■短评

硬核队伍，硬在哪里

首战市一院、转战金银潭，重症不清零、队伍不撤退——在患者与同行眼中，接管“兜底病区”、挑战“重症之巅”的江苏省人民医院援武汉重症医疗队，是一支敢于啃硬骨头的硬核队伍。

硬核队伍，硬在哪里？

硬在规章制度。面对抗疫这一特殊任务，200多人的庞大队伍必须实行有效管理。医疗队结合实际情况，制定出科学制度并严格落实，保证了队伍安全、工作高效。

硬在文化引领。救治过程挑战多、压力大，医疗队制定队徽、队歌、队训，团结队伍、温暖人心；开展心理疏导、生日会等文体活动，排解队员心理压力。

硬在协同作战。这不仅是医疗队各部门的通力合作、前方和后方的远程会诊，更是医疗队与受援医院在管理、技术、感控等方面的共建共享。

一支有战斗力的硬核团队，才敢于在生死之际挺身而出，用血肉之躯为患者筑起一道“新的长城”！

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 14 版）