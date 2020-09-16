阿里健康发布“中国家庭安全用药计划”开放安全用药AI系统

9月16日，阿里健康大药房在京召开四周年发布会，宣布开放“安全用药AI系统”。此外，会上发布了包含安全用药AI系统、家庭云药箱产品以及保障用户用药安全等措施的“中国家庭安全用药计划”。

据阿里健康相关负责人介绍，阿里健康安全用药AI系统的专业药学知识库，均以药品说明书、药典、专业指南等为来源，通过智能识别、智能调控等AI技术，与互联网医生、药师共建，形成临床用药规则库，有助于提升医师和药师的开方及审方效率。“家庭云药箱”则针对居家用药对药效不清楚、忘记服药等诸多“痛点”，为家庭用药配置了一个云端管理工具。

阿里健康CEO朱顺炎表示，我们愿意向全行业开放阿里健康的能力，也欢迎更多行业伙伴加入到中国家庭安全用药计划中来。

“‘吃对药’、‘吃好药’是件很专业的事儿。即便是日常的家庭用药，也仍然需要有专业、便捷的工具进行必要的指导。”中华医学会第十届科普分会主委王立祥表示，互联网企业通过技术扩展医生和药师的能力，管理百姓网上看病用药的各个环节的同时，也加强了民众家庭安全用药管理。