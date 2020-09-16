中耳炎偏爱老人和孩子

主讲人：北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师 伊海金

耳鼻咽喉头颈外科常见“四炎一聋”，其中“一炎”就是中耳炎。中耳是一个含气腔，上承颅脑，下与大血管相邻，外侧是鼓膜，内侧是内耳及面神经，其重要功能是传导听觉。一旦中耳有炎症，患者会耳聋耳鸣、耳痛耳堵、耳道溢液、自听过响、眩晕等，甚至会出现面瘫、头痛以及颅内感染等表现。

中耳炎包括4种类型：分泌性中耳炎、化脓性中耳炎、中耳胆脂瘤、特殊类型中耳炎。分泌性、化脓性中耳炎最常见，因咽鼓管解剖发育未成熟、反复呼吸道感染等因素，小儿分泌性中耳炎、急性化脓性中耳炎的发病率比成人高。前者是引起小儿听力下降的重要原因之一，主要表现是耳朵闷胀，像进水或塞了一团棉花一样，听不清声音;后者患儿会有明显耳痛等急性症状，如不及时治疗，易出现并发症。

中耳胆脂瘤，也称“危险型中耳炎”，易导致颅内外并发症。慢性化脓性中耳炎与中耳胆脂瘤关系密切，人群普遍易得，会有鼓膜穿孔、耳道流脓或耳道血性溢液等表现;随着病情慢性进展，颅内外并发症几率增加，一旦确诊应及时治疗。

特殊类型中耳炎主要是指真菌性、结核性中耳炎或艾滋病性中耳炎等，比较少见，临床易误诊、漏诊，也应引起重视。

患了中耳炎，“一老一小”群体更容易出现并发症。老龄群体由于中耳炎反复发作、病史较长，对周围组织影响较大，而且他们可能罹患多种慢性病，机体抵抗力下降，更易出现颅内外并发症。

小儿患者的鼓膜较厚，急性炎症发作时，脓液不易经鼓膜排出，也易发生并发症。由于中耳胆脂瘤可破坏听小骨及面神经等耳部重要结构，导致听力损失或面瘫;一旦炎症侵入大脑，会引起脑部感染，严重时会导致脑脓肿，危及生命。因此，中耳胆脂瘤需及时手术，彻底清除胆脂瘤。

由于中耳炎是一种常见病，但不同群体罹患中耳炎类型不同，危害也不同，注意事项要区别对待。

预防感冒。不少中耳炎是感冒引起的，减少感冒或上呼吸道感染，可减少中耳炎急性发作的几率。

积极治疗呼吸道感染性疾病。一般来说，脑膜炎、流感等急性呼吸道感染性疾病会引起中耳炎，病菌、病毒可通过鼻咽部感染中耳，需及时治疗。如果鼻腔有分泌物，不要同时捏住两个鼻孔使劲擤，防止细菌分泌物被挤压进咽鼓管，感染中耳。

游泳时尽量避免进水。游泳选择干净泳池，以免感染细菌引发中耳炎。如果已有鼓膜穿孔，注意保持外耳道的洁净与干燥，淋浴、洗发时防止进水，禁止游泳。

小儿患者还需要注意3点。

不要平躺着哺乳。对于哺乳期的新生儿或婴儿，应避免平躺哺乳或喂奶。婴幼儿咽鼓管短、宽且平，平躺喂奶会导致奶液倒溢，将鼻咽部病原菌带入中耳，引发感染。

保持充足水分。婴幼儿不会准确表达不适，哭闹、频繁抓耳及发热是中耳炎的常见表现。对于伴有发热的患儿，应保持充足水分，避免脱水降低患儿抵抗力，影响恢复。

注意全身状况。如果炎症未被有效控制或患儿出现嗜睡、颈部僵硬强直现象，家长应警惕颅内并发症，及时就医。▲