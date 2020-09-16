如何防治秋季花粉过敏性鼻炎

秋天到，鼻炎闹。在患有慢性鼻炎的病人中，近一半为过敏性鼻炎患者，而其中又有20%-30%是对花粉过敏。因此每逢秋季花粉高发期，这一群体就会不停地打喷嚏、流鼻涕，眼睛和嗓子都跟着难受。那么究竟该如何应对秋季花粉过敏性鼻炎呢？

常被误认为伤风感冒

花粉过敏性鼻炎是由花粉过敏原引起的鼻黏膜非感染性炎性疾病。在我国北方地区，春季主要是榆、杨、柳等引起的过敏，播散高峰是4月到5月，秋季主要是禾本科植物引起的过敏，以蒿属、葎草、豚草和藜科花粉为主，高峰期在8月到9月。禾本科花粉的播散时间很长，除去高峰期，全年都可能有禾本科花粉的播散。因此过敏性鼻炎的发病不一定是季节性的。

过敏性鼻炎的发病与特定个体有关。正常的个体接触花粉后，身体会产生免疫耐受，而特定的个体接触花粉后，在免疫机制的作用下则发展成过敏性疾病。另外，不合理饮食、吸烟、紧张、密闭环境、疾病等易感的外界因素也会导致过敏性鼻炎。

过敏性鼻炎的主要症状包括打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等，这与中医所说的“热伤风”有共同点。因此过敏性鼻炎患者经常误认为自己伤风感冒了，然后自行服用抗感冒药物。结果造成病情发展，发病时间延长，部分患者甚至发展为支气管哮喘。

激素鼻喷剂是首选治疗方案

在临床上，过敏性鼻炎的治疗主要采用药物治疗。药物治疗包括使用糖皮质激素、抗组胺药物和白三烯受体拮抗剂。糖皮质激素鼻喷剂是目前治疗花粉症的最有效药物之一。由于局部用药，药物直接作用于患处，并可持续控制炎性反应，全身吸收很少，所以激素的副作用显著减低。症状轻者疗程不少于2周，部分重度病人疗程不少于4周。抗组胺药物包括口服和鼻喷两种剂型。鼻喷比口服起效更快，15到30分钟起效，因此在过敏症状突然发生时可快速缓解症状。口服白三烯受体拮抗剂与口服抗组胺药联合使用，对鼻塞等症状缓解更显著。

科研工作者正在研究针对过敏性鼻炎的免疫疗法。免疫疗法针对病因，能减轻甚至完全清除过敏症状，带来长久的疗效。目前临床中针对尘螨的免疫治疗已达到标准化程度，有皮下注射和舌下含服两种方式。对于花粉过敏的免疫治疗研究也已取得进展，比如黄花蒿的免疫治疗已完成3期临床试验，有望很快上市。

尽量避免傍晚外出

在这个季节，花粉过敏性鼻炎患者首先要做的是回避过敏原。傍晚，是一天中花粉浓度最高的时候。白天风较大，大部分花粉在高空中飘浮。到了傍晚，风力减小，花粉从高空沉降到距地面2米以下的空中，就容易被吸入呼吸道。因此在花粉高发季，花粉过敏性鼻炎患者要尽量避免在傍晚外出。

白天在户外活动时，可以佩戴特制的花粉防护口罩和花粉防护眼镜，减少致敏花粉吸入鼻腔与黏膜接触。晚上回家后要清洗鼻腔，淋浴，清洗头发，去除身上和头上的花粉。夜间关闭门窗，防止花粉飘进房间。开车时关闭车窗，将换气系统内安装花粉过滤装置，定期清洗空调积尘网。

鼻腔冲洗是一种安全、方便的辅助治疗方法，可清除鼻内刺激物、变应原和炎症分泌物，减轻鼻黏膜水肿。推荐鼻腔冲洗液最佳温度为40℃。建议购买医用生理盐水冲洗鼻腔，不要自行用食盐配制，以免对鼻腔黏膜造成很大的刺激甚至损害。

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这些治鼻炎的偏方靠谱吗

1.蜂蜜、香油治鼻炎。在民间，蜂蜜功效多样，有抗炎、增强免疫力等作用，而香油更是修复皮肤和黏膜的“万能油”。其实，蜂蜜和香油只能起到保湿、隔绝空气中致敏原等作用，不能治疗鼻炎。蜂蜜及香油成分复杂，抹进鼻腔后可能会影响鼻腔黏膜微环境，反而加重鼻炎的症状。

2.大蒜治鼻炎。大蒜在民间被视为天然抗生素，经常被用于治疗皮炎和鼻炎。大蒜素对鼻炎的治疗作用目前还没有明确的研究证实。大蒜辛辣，对鼻腔刺激较重，不建议贸然使用。

3.冷水洗脸治鼻炎。冷水洗脸可刺激颜面部的交感神经，使血管收缩，可一过性地减轻鼻腔黏膜充血。但这个办法效果短暂，不是治疗鼻炎的根本办法。

4.红霉素、四环素眼药膏治鼻炎。眼药膏内含有甘油，可以起到鼻腔保湿、隔绝空气中致敏原的作用，但其内含有抗生素成分，会破坏鼻腔内的微生物环境，不建议长期使用。

（作者：北京同仁医院变态反应科副主任医师）