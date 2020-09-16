用“鼻喷”不打针，流感疫苗还可以这样接种

9月3日，首个国产鼻喷流感减毒活疫苗——感雾在辽宁省沈阳市浑南区东湖社区卫生服务中心开启全省首喷接种。据报道，这款疫苗适用于3~17岁人群，每年在两个鼻孔各喷入0.1ml就可以预防流感。

据了解，这款鼻喷流感疫苗已纳入世界卫生组织的全球流感疫苗行动计划。沈阳市疾病预防控制中心副主任王萍表示，接种鼻喷剂型的流感减毒活疫苗，3天后就可产生全身粘膜免疫，更适用于流感大流行季节的应急免疫。

该疫苗通过鼻喷方式接种，首先在鼻粘膜产生粘膜免疫，形成第一道免疫防线，阻止病毒感染粘膜细胞；产生细胞免疫，清除进入细胞内的流感病毒；产生体液免疫，清除进入体液中的流感病毒，对存在于鼻粘膜上、细胞内和体液中的流感病毒均可有效预防。

国外有关临床试验表明，由于流感减毒活疫苗含有全部流感病毒抗原，在免疫过程中可能对多亚型的流感病毒具有交叉保护作用，从而可更有效应对流感病毒的多变特性。

此款鼻喷疫苗可能出现的不良反应包括：流鼻涕、喘息、头痛、咽痛、咳嗽、呕吐、肌肉酸痛、发热等，但绝大多数症状轻微，短时间内可恢复正常。 （禹建）