新冠病毒灭活疫苗领跑一步

近日，有关新冠病毒疫苗的好消息不断传来。据6月16日发布的消息，国药集团中国生物武汉生物制品研究所研发的新冠病毒灭活疫苗1期和2期临床试验获得重大突破，疫苗接种后安全性好，无一例严重不良反应，不同程序、不同剂量接种后，疫苗组接种者均产生高滴度抗体，28天程序接种两剂后，中和抗体阳转率达100%。此前的6月15日，北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠病毒灭活疫苗克尔来福1期和2期临床研究结果公布，初步结果显示该疫苗具有良好的安全性和免疫原性。

中国目前有5种形式的新冠疫苗正在加足马力研发，包括灭活疫苗、重组蛋白疫苗、减毒流感病毒载体疫苗、腺病毒载体疫苗、核酸疫苗。其中，以灭活疫苗的进度最快，日前公布的这两个重大进展也都是新冠病毒灭活疫苗。

那么，为何新冠病毒灭活疫苗现在进展比较快，而且有较好的结果呢？原因在于，这是一种传统技术路线的疫苗，有经验可循，也是轻车熟路，过去已经用于生产流行性感冒疫苗、狂犬病疫苗、脊髓灰质炎疫苗等，既安全又有效。

灭活疫苗是先培养活病毒，再用理化方法将其灭活。失去了活性的病毒作为抗原制成疫苗进入人体后，可刺激机体产生包括体液免疫、细胞免疫在内的免疫应答反应。由于让病毒的活性消失，因而有较高的安全性。

而且，武汉疫苗的受试者100%产生了抗体，说明是体液免疫产生了作用，即疫苗刺激B细胞产生了针对新冠病毒的中和抗体。中和抗体的作用是阻止新冠病毒入侵人体肺部、气管、支气管的细胞。

但是，受试者体内产生了中和性抗体，并不意味着这些抗体实际上就能中和新冠病毒，因此，还需要3期临床试验来证明。另一方面，现在的灭活病毒还无法证明能产生免疫作用的另一种功能，即刺激免疫T细胞产生细胞免疫作用来抗御新冠病毒。

如果疫苗不仅能刺激B细胞产生体液免疫，还能刺激T细胞产生细胞免疫，才能产生强大的抗御病毒的作用。细胞免疫是疫苗刺激T细胞，并让其分化、增殖、转化为致敏T细胞，后者对病毒有直接杀伤作用，而且这类细胞释放的细胞因子也对病毒有协同杀伤作用。因此，只有体液免疫和细胞免疫结合起来，才能对人有强大的保护作用，也说明疫苗的免疫原性强。而这一点还需要后续的研究来证实。

尽管武汉的疫苗和北京的疫苗都显示了较好的安全性，也能让90%以上的受试者体内产生中和性抗体，但由于是灭活疫苗，其有效性往往会弱于减毒活疫苗，需要二次或三次接种。因此，这两种灭活疫苗能持续多长时间产生抗体，以及产生的抗体能在体内维持多久，有多高的滴度（单位体积内的抗体数量），以及这些滴度是否能有效阻止病毒感染人体细胞，都需要3期临床试验来检验。