9月8日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。现场聆听习近平总书记振奋人心的重要讲话，崔文权热泪盈眶。他说，此情此景，让他的眼前又浮现出在雷神山医院奋战的场景，那紧张、忙碌而又充实的日日夜夜。

2月8日，元宵节。大连市中心医院医生崔文权来到岳父家。饭菜刚摆上桌，崔文权就接到了出征支援武汉的电话。他放下碗筷，匆匆赶去机场和500多名战友集合，星夜驰援武汉。

当天，辽宁仅4小时就组建起支援武汉雷神山医院医疗队，成员主要来自大连和锦州，涉及全省14个市、140余家医疗单位、1000多人。“凌晨抵达武汉，天刚亮就开始培训、建立党支部，并且很快就把病区收拾出来了。”辽宁支援武汉雷神山医院医疗队总指挥、大连医科大学附属第一医院院长徐英辉回忆道，“在雷神山医院，辽宁医疗队负责的首个病区2月12日正式接诊，一周内17个病区全部开始接收病人。”

疫情就是命令，医生就是战士。在雷神山医院这个没有硝烟的战场上，三省市医务人员分秒必争——

2月18日，第四批国家援助湖北中医医疗队广东领队、广东省中医院重症医学科大科主任邹旭带领61名广东医务人员抵达武汉。“每天早上6点半就出门，晚上近11点才回到住处，即使在往返医院的途中，也在交流诊疗方案，大家不愿意浪费一分一秒。”邹旭说，看到患者治愈出院时流下的眼泪，“再苦再累都值得”。

2月20日，上海第八批援助湖北医疗队521名队员入驻雷神山医院；22日一早，医疗队负责的4个普通重症病房开门迎接第一批患者；23日晚8点，ICU病区正式向危重患者开放……“放在平时，这样的速度是不敢想象的。”上海第八批援助湖北医疗队领队、上海交通大学医学院附属仁济医院副院长张继东说。

人民至上、生命至上，医务人员敬佑生命、救死扶伤，不放弃每一个可能，尽全力挽救每一名患者——

上海医疗队在近两个月的时间里和死神反复拉锯，将一名50多岁、多次病危的患者抢救了回来。到4月10日结束救治返程，上海医疗队在雷神山医院累计收治326名患者，其中大都是重症和危重症，还有很多是合并心梗、糖尿病等其他疾病的高龄老人。

3月12日，广东省第二十二批援助湖北医疗队全体队员转战雷神山医院ICU。担任领队的广州市第一人民医院副院长余纳坦言，面对28名危重症患者，压力巨大，“‘雷神山’是必须翻过的一座‘山’，我们绝不松懈，不胜不归！”这支整建制接管ICU的队伍，最终圆满完成了任务。

在抗击疫情的战场上，党员冲锋在前、青年勇于担当——

“支援雷神山医院让队员们得到了锻炼和成长，更加坚定了人民至上、生命至上的信念！”徐英辉说，截至3月31日，辽宁支援雷神山医院医疗队共收到入党申请书257份，在雷神山医院累计收治患者1094人，医务人员零感染。

“我给年轻人打100分！面对危险，他们没有害怕，谦虚、好学，在抗疫中迅速成长。他们必将成为我们事业的中坚！”“60后”张继东说，要给青年医务人员点一个大大的赞！

医者仁心，舍小家、顾大家。上海仁济医院“95后”护士于景海和周玲亿因疫情取消了婚礼，又恰巧被选入同一支医疗队，在雷神山医院感染二科ICU病区并肩抗击疫情。2月28日下午5点20分，医疗队与武汉市江夏区政府等各方联手，在医院外的露天场地上，为这对新人举行了一场简单而难忘的婚礼。无数网友为这对并肩抗疫的情侣送上了真诚的祝福。

4月9日，最后一批上海、广东援助湖北医疗队撤离雷神山医院，标志着雷神山医院所有的外省份医疗队全部撤离。4月15日，雷神山医院正式关闭备用……三省市医务人员用他们的仁心大爱和精诚医术，为抗击疫情作出了突出贡献。

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 04 版）