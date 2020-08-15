王玉英：白衣逆行怀大爱 济世仁心护春归

人民网北京8月15日电 今天下午，在全国卫生与健康大会召开四周年和第三个中国医师节到来之际，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会在北京举行。

在大会“一线讲述”环节，全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、北京大学第一医院胸外科大外科护士长王玉英作为白衣执甲的逆行者之一，现场讲述了在武汉同济医院那些铭心难忘的战“疫”时刻。

“人民爱医行动”年度大会王玉英现场讲述抗疫经历

“在祖国和人民最需要的时候，义不容辞，义无反顾！”

在接到援鄂通知后，王玉英作为北京大学第一医院（以下简称“北大医院”）第二批医疗团队成员赶赴武汉一线，担任武汉同济医院病区护士长。“在祖国和人民最需要的时候，义不容辞，义无反顾！”这是王玉英接到援鄂任务时的回答。

武汉同济医院病区以接收危重病人和重症病人为主，为确保患者及时入院并得到护理，王玉英带着同事每天都到一线进行指导，全面掌握病人病情、收治、出院情况，并针对病人需求合理排好班次；同时，严格督检进入病区前队员们的防护装备，直至合格方可进入。

王玉英的队友们大部分都是80、90后的年轻护士，在她眼中他们既是战友，又像孩子。“我们护士们在工作中遇到了很多困难，比如面对带呼吸机的危重病人，你要注意他的呼吸状态和氧气设备，所以哪怕只是给病人换床单，往往不到5分钟的工作，要20分钟才能完成。还有我们穿的生化防护服，没有透气性，脱掉以后在滴答滴答流水，但没有一个护士退缩。”王玉英说道。

“年轻护士通过这次抗疫，得到了成长，他们知道了自己肩上的责任和担当。回京隔离完，又紧接着参加了工作，看到他们在岗位上默默地、勤劳地为病人服务，很欣慰也很感动。”话落至此，王玉英有些哽咽。

“这就是我们的护士，这就是我们最可爱的人”

医护人员不仅要关注病情，还需体察患者的心情。在王玉英看来，人文关怀和心理护理在此次疫情护理中作用重大。

王玉英讲到：“因为家人被感染或与亲人失联而焦躁和沮丧的情况有很多，所以在护理病情的同时，还要关注患者的心理状态，必要时进行情绪疏导和安抚。接收病人时，很多病人没来得及准备或带换洗衣服，护士就把自己的衣服拿给病人；有些病人吃不惯饭，护士就把自己的食物让给病人；因为没有陪护，垃圾无法及时清理，我们护士主动承担了保洁工作。”

“当走进病人身旁的时候，我们看到的是一双双期盼的眼神，所以我们要给予病人很多关心和关爱。面对重症患者，护士们心里很紧张、很焦虑，但当他们走到病房时，他们就变得无所畏惧。当得知病人出院后，他们也会高兴得情不自禁地拥抱病人。”王玉英说到此，眼中泛着微光。

“这就是我们的护士，这就是我们最可爱的人！”王玉英慨叹道，“希望社会能更多地理解我们，支持我们。”