降压护心、滋补脾胃 8类食物吃出好身体

编者按：人的一生都离不开吃，但要如何吃得安全，吃得健康，吃得养生却是一门学问，今天就与大家聊聊吃的话题。

吃红薯叶延缓衰老

每逢初秋，红薯叶就成了农家餐桌上一道不可或缺的美食，它入口爽脆清香，带着淡淡的黏液，后味回甜。它分两种，一种是绿色茎，一种是红色茎，口感和品质上，红色都优于绿色。另外，要看茎叶的均匀程度，茎叶粗细大小越均匀品质越好。也可以随手再掐掐叶子的茎，能轻轻掐动的说明嫩，如不好掐或有丝状说明老，选择上应该谨慎。

红薯叶的胡萝卜素含量达到近6000微克/百克，比胡萝卜还高将近1.5倍，而且其蛋白质在绿叶菜中也是佼佼者，维生素C比柑橘要高出一倍多。其他的营养素含量也都名列前茅。

特别是红薯叶中有丰富的黏液蛋白，它具有提高人体免疫力，增强免疫功能、促进新陈代谢的作用，常食红薯叶可延缓衰老。

吃菠菜护血压

高钠饮食会使血压升高，与钠恰恰相反，钾可以促使肾脏排出更多的钠，从而缓冲钠盐升高血压的副作用。并且，研究也发现，适当多吃含钾的食物对脑血管有保护作用。在绿叶菜中，菠菜是含钾大户。不少人喜欢吃菠菜罐头，但其中含有大量的钠，不利于高血压患者的健康。在不能吃到新鲜菠菜的情况下，推荐吃速冻波菜，营养素不会流失并且容易储藏。大家可以将它与坚果、牛奶等制成混合果汁饮用。需要提醒的是，服用华法林抗凝的患者应少吃菠菜，以免影响药效。

吃板栗通肾益气

板栗的营养成分全面，味道甘甜，对高血压、冠心病、动脉粥样硬化等疾病具有一定的防治作用。老年人常吃板栗，对抗老防衰、延年益寿大有好处。《本草纲目》中记载：“栗治肾虚，腰腿无力，能通肾益气。”也就是说，板栗是养肾的好食物。板栗可以煮着吃，也可炖鸡、炖肉，但街边小摊的糖炒栗子最好少吃，以免摄入过多糖分，而且存在食品安全隐患。

吃土豆降压护心

看似灰头土脸的土豆，是名副其实的营养大师。土豆富含碳水化合物、植物蛋白、维生素C、类胡萝卜素和膳食纤维，每100克土豆含钾502毫克，是少有的高钾食物，有助于降血压；类胡萝卜素是一种天然抗氧化剂，能保护心脏清除自由基。因此，心脏功能不好、高血压、高血脂等患者可适当多吃一些土豆，对心血管健康有好处。土豆最好蒸着吃，能最大限度地保留包括维生素C在内的营养素，而且淀粉颗粒充分糊化，更容易被消化分解，有助于减轻胃肠负担。不建议把土豆当菜吃，以免摄入过多的碳水化合物。

吃山药滋补脾胃

滋补脾胃的食物首推山药，它是入肺、健脾、补肾的佳品。山药黏糊糊的汁液主要是黏蛋白，能保持血管弹性，还有润肺止咳的功能。山药可与红枣搭配熬粥，或用于煲汤，也可与各种食材清炒。

吃百合养肺镇咳

百合的独特营养成分主要是生物碱，止咳效果明显，还可以增加肺脏内血液的灌流量，改善肺部功能，它也有一定的镇静作用。中医将百合入药，用于治疗慢性支气管炎、肺气肿和久咳等症。百合可煮糖水，也可和芹菜、山药等清炒。

吃小米南瓜最养胃

许多人胃肠道不好，经常出现消化不良、腹胀、腹泻等症状，不妨多吃点小米、南瓜。小米味甘性平，富含铁元素和维生素B1，能益脾胃，养肾气，除烦热，有益睡眠，对脾胃虚热、反胃呕吐、脾虚腹泻等症状有很好的辅助疗效，也适合孕妇和婴儿食用。它通常用于煮粥，可加入大枣、百合等，也可和大米一起煮饭。南瓜则味甘性温，富含胡萝卜素、B族维生素、钙、磷等成分，是健胃消食的高手，特别是南瓜特有的果胶能保护胃肠道黏膜。南瓜吃法很多，可以像红薯那样蒸着吃，也可以熬粥、煲汤。

吃苦瓜消炎退热效果好

苦瓜虽然不是每个人都吃得惯，但营养成分极为丰富，除了富含蛋白质、糖、矿物质、维生素外，还含有几种独有成分。其中，苦味素被誉为“脂肪杀手”，能清热泻火、健脾开胃；苦瓜甙能在一定程度上调节血压、血脂、胆固醇等，保护心脑血管；奎宁等生物碱类物质有利尿活血、消炎退热、清心明目等作用。苦瓜尤其适合春夏去火，辅助治疗疮肿、中暑、痱子等病症。吃苦瓜可先用开水焯一下，清炒、凉拌都可以。吃不惯苦味的话，可用冰镇的方法，加入少许冰糖水调味。（人民健康网综合自健康时报、生命时报）