企鹅杏仁与华润资本发起成立华润腾康医疗产业基金

9月15日，企鹅杏仁携手华润资本正式对外宣布联合发起成立总规模达10亿元人民币的华润腾康医疗产业基金（以下简称“华润腾康基金”），主要聚焦于大健康领域，围绕华润与企鹅杏仁产业资源，投资于基层医疗、专科医疗和医疗新业态等相关医疗标的。

（签约仪式现场）

华润资本相关负责人介绍，华润腾康基金由华润资本与企鹅杏仁集团共同发起设立，主要合作方包括成都先进制造产业投资有限公司、成都高新投资集团有限公司和成都兴城资本管理有限责任公司等成都地方国资，由华润资本担任基金管理人。

该负责人称，华润腾康基金在不断释放的政策红利和大健康产业的市场潜力之下，多家合作方经过长时间的沟通与多维度磨合，落地战略签约仪式。企鹅杏仁集团、华润资本与成都地方国资共同搭建医疗产业基金，实现了医疗实业资源和地方政府的强强联合。

“华润腾康基金将推动产业资源、金融资源和政府资源的优势互补和深入融合，在践行金融服务国家实体经济发展目标的同时，将支持基金投资的医疗产业项目在成都当地落地，支持推动医疗产业实现专业化、精细化和全方位发展。”负责人介绍。

针对此次华润腾康基金的设立，企鹅杏仁CEO王仕锐表示，华润腾康基金为企鹅杏仁在大健康产业生态布局提供了重要抓手，企鹅杏仁将在原有基础上，通过更加多元化投资方式，不断深化丰富基层医疗、专科医疗业务体系布局，全面把控服务质量，增强综合服务能力，让高品质的健康与医疗服务变得人人可及。