聚焦数字化医疗 引领无化疗时代

9月15日是第十七个世界淋巴瘤日，淋巴瘤的诊疗与疾病管理一直是业界关注的焦点。14日，哈尔滨血液病肿瘤研究所所长、中国临床肿瘤学会（CSCO）监事会监事长马军和上海血液学研究所常务副所长、上海交通大学医学院附属瑞金医院血液内科常务副主任赵维莅线上为大家就淋巴瘤的症状和治疗等科普知识进行了讲解。

哈尔滨血液病肿瘤研究所所长、中国临床肿瘤学会监事会监事长马军介绍，淋巴瘤也叫淋巴癌，是发病率增长最快的恶性肿瘤之一。淋巴瘤的症状通常不明显，往往是无症状的淋巴结肿大，或者低热、出汗、疲劳等。如果出现淋巴瘤肿大、持续无痛，伴随低热或者盗汗等症状，应到开设淋巴瘤亚专科的医院就诊并做相关检查。早期诊断、早期正规治疗并进行较好的慢病管理对患者来说非常重要。

马军介绍，淋巴瘤的发生往往与以下因素有关：一是病毒感染，比如EB病毒或者其他病毒的感染。二是物理因素。比如经常接触X线，CT等射线性检查和放疗检查的人群，生活在含很多快干漆苯和甲醛的环境。三是药物乱用。感冒过度治疗是淋巴瘤发生的重要原因，要减少抗生素、解热止痛药的乱用。

谈及淋巴瘤治疗，上海血液学研究所常务副所长、上海交通大学医学院附属瑞金医院血液内科常务副主任赵维莅表示，淋巴瘤要规范化治疗，规范化标准治疗对于普通危险程度的患者的治愈是非常关键的；个体化治疗，尤其对于高危患者来说，患者的疾病分子特征显得非常重要。需要了解患者的分子特征，根据他的分子特征进行个体化治疗。此外，对于一些高危的或者是疾病复发的患者细胞治疗有很大帮助。

她表示，对低危的病人实现治疗规范化，在规范化基础上甚至可以减少一些治疗的疗程，减少患者的毒副作用；对于中危、高危的病人，要采取更好的分子特征的治疗；对于复发的病人，寻找更好的靶点，进行细胞治疗。

赵维莅强调，像淋巴瘤白血病这种重大的血液疾病，一定要有专业的医生做指导，帮助患者选择正确的治疗方案。同时，医生应该用最好的、最新的科学方法对疾病进行评估，这样能够避免一些不必要的治疗，这也是提升医疗水平，减少资源浪费重要一环。