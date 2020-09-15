从婴儿心率看母亲情绪是否异常

欧洲研究人员发现，如果母亲遭遇抑郁或焦虑等情绪异常，小至3个月大的婴儿在心理压力测试中心率会明显快于其他健康母亲的孩子。研究人员担心这可能对孩子心理健康产生持久影响，因此呼吁重视女性产后心理健康。

德国海德堡大学、慕尼黑大学、乌尔姆大学和奥地利维也纳大学研究人员合作，招募50名母亲及其不到一岁的孩子为研究对象。其中，20名母亲生产前后出现抑郁或焦虑症状，其余母亲心理健康。研究人员请每对母亲和孩子参加“面无表情测试”，即母亲先跟孩子玩耍2分钟，然后切断与孩子的所有互动，面无表情直视孩子，再过2分钟后恢复与孩子玩耍。先前研究显示，孩子们在母亲面无表情阶段会表现出负面情绪增加、社交活动减少、逃避等行为，例如害怕、大哭等。

按照研究人员说法，女性在孕期和产后阶段如果出现情绪异常，如易怒、轻度抑郁、喜怒无常等，可能导致孩子长大后安全感降低。王鑫方（新华社微特稿）