24小时新增307930例 全球单日新增确诊病例数创新高

新华社电 世界卫生组织13日公布的新冠疫情数据显示，过去24小时全球新增确诊病例307930例，创疫情暴发以来单日新增确诊病例数新高。此前的单日新增确诊病例数最高纪录为9月6日的306857例。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间13日13时41分（北京时间13日19时41分），全球累计确诊病例达到28637952例，死亡病例增加5537例，累计死亡达到917417例。

世卫组织数据还显示，全球确诊病例数较多的国家有美国、印度、巴西和俄罗斯等。

具体到全球各地的情况，目前中东多国新冠疫情防控形势严峻，以色列13日宣布将再次实施全国范围“封城”措施，约旦、巴勒斯坦考虑收紧防疫措施。

新西兰总理杰辛达·阿德恩14日宣布，政府经讨论决定将原定16日到期的全国现行2级防疫响应级别再延长一周，同时奥克兰地区将实施比其他地区更严格的社交限制等规定。

从14日起，新西兰政府取消了2级防疫响应级别下公共交通工具上保持社交距离的有关规定，这意味着飞机航班、渡轮和巴士等可以按满负荷售票。但全国各地仍需遵守8月31日开始推行的“口罩强制令”，即12岁以上民众在乘坐公共交通工具时必须戴口罩或使用其他织物遮掩口鼻。

阿德恩14日再次强调，当无法保证社交距离时，“戴口罩”将成为下一阶段防控新冠病毒的关键。她表示，在政府决定降低防疫响应级别前，会一直执行“口罩强制令”。

奥地利总理库尔茨13日表示，该国正在经历第二波新冠疫情，民众应严格遵守防疫卫生措施。

库尔茨在当天发表的一份声明中说，奥地利两周前每日新增新冠确诊病例在350例左右，12日已增加到850例以上，预计很快将突破1000例。库尔茨依然坚持他在8月底对疫情发展的预估，即到明年夏季社会生活有望回归正常。但他认为疫情在今年秋冬季节将更加严峻。