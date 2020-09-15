流感疫苗“一针难求”是个可喜变化

中国疾病预防控制中心日前印发《中国流感疫苗预防接种技术指南（2020-2021）》，推荐医务人员、养老机构、托幼机构、中小学校、监所机构等人群聚集场所人员，以及60岁及以上的居家老年人、6月龄至5岁儿童、慢性病患者等作为优先接种人群。近日，成都市多个区的市民反映，在居住地的社区卫生服务中心接种流感疫苗时，出现了疫苗紧缺的现象，工作人员称整个成都市都没有流感疫苗。

流感疫苗“一针难求”不仅发生在成都，全国多地都有类似情况。据报道，9月10日，哈尔滨一家社区医院首批到货200支流感疫苗，3天便预约注射完毕，多个社区卫生服务中心都表示在等待下批流感疫苗到货通知。新华社近日还报道了甘肃省第一轮调度的6万支流感疫苗的情况，同样，货一到很快就接种完毕。在安徽合肥，也有不少市民反映流感疫苗紧缺。

公众接种流感疫苗的迫切心情可以理解，但也没必要过于焦急。因为，每年的9月到10月是流感疫苗的最佳接种时间段，当前接种工作刚刚开始，就认为出现了“疫苗荒”，时间未免太早了一些。诚如甘肃省疾控中心相关负责人针对6万支流感疫苗被抢购一事所说：“往年这个时候，全省才接种2万支流感疫苗，今年接种高峰提前到来。”相信下一步，更多流感疫苗会被投入到市场，公众的接种需求是可以得到基本满足的。

从另一个角度看，无论是流感疫苗大受追捧，还是过早抱怨疫苗短缺，都反映出公众注射流感疫苗的热情高涨。在往年，尽管很多人保持了按期接种流感疫苗的习惯，但总体而言，流感疫苗不会如此受欢迎，甚至在部分地区，流感疫苗反而可能遭到冷遇，即使对特定群体（如老年人、在校中小学生等）提供免费接种服务，但接种率仍达不到理想的水平。

今年公众接种流感疫苗的热情如此之高，称得上是一种可喜的变化。这说明在经历了新冠肺炎疫情之后，公众已普遍认识到疫苗的重要性。疫苗是人类智慧的结晶，是预防传染病最重要的手段。公众积极接种疫苗，不仅短期内有利于避免流感与新冠肺炎形成疫情叠加，而且从长远来看，还将大幅提升全民健康素养，提高社会预防传染病的整体能力。

同时也要看到，今年情况特殊，流感疫苗的需求量或将远高于往年。所以，大幅提升流感疫苗的生产与供应量，将流感疫苗及时送到公众手中，才是顺应时势的正确做法。除了生产与供应要确保之外，流感疫苗相关信息也要提前公布，尽早让公众做到心中有数，才能避免出现疫苗焦虑，也使常态化疫情防控变得更加稳健有序。（时本）