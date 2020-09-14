急救时你如果这样操作麻烦就大了

A 心肺复苏时必须要人工呼吸

B 被蛇咬伤后可以用嘴吸毒血

C 酒精中毒只要醒酒就没事了

D 溺水者上岸后首先就是控水

12日是“世界急救日”，通过近几年的急救技术普及和宣传，不少市民都能说出“心肺复苏每分钟至少100次，按压30次、吹2口气”等急救常识。可真发生危险时，部分错误的急救常识却产生了误区。

对此，重庆市急救医疗中心急诊科医生何杨俊，对生活中经常遇到的户外急救误区进行了总结，并教你几招急救绝活。

重庆晚报-上游新闻记者 赵映骥

误区一

救人必须人工呼吸？

很多市民在学习心肺复苏术时，都会学习心肺复苏的要求：1分钟至少做100次，每做30次按压，就要口对口吹2次气。

于是，部分市民在遇到身边有人晕倒，出现呼吸、心跳骤停之后，在施救的过程中忙得顾头不顾尾：一会儿在努力做按压，一会儿又停下来做口对口人工呼吸……胸外心脏按压是个体力活，本身累得上气不接下气了，如何做好口对口人工呼吸？

对此，何杨俊表示：“对普通人来说，高质量、高标准的胸外心脏按压才是最重要的。如果掌握不好口对口人工呼吸的话，可以不间断地做按压，直到医护人员到场。”

正确做法：遇到身边有人出现心脏、呼吸骤停，要敢于做胸外心脏按压！按压的部位是两个乳头连线的中点，按压深度至少5厘米，按压频率要达到每分钟100至120次，按压尽量不要中断，做到专业医护人员到场接手为止。

误区二

可以用嘴吸毒血？

《摩登如来神掌》《泰囧》等电影中，都有一个剧情：男主角被蛇咬了，旁边的人用嘴帮忙，把毒血吸出来……

影视作品的示范，加上科学研究表明唾液有消毒作用，于是不少市民遇到自己或朋友被蛇咬伤后，都喜欢用嘴吸伤口，结果导致了不好的后果。

何杨俊说：“事实上，用嘴吸毒血不仅有中毒风险，还有感染风险——吸毒血的人如果嘴里有口腔溃疡，那么艾滋病和乙肝等疾病，都可能通过血液传染！”

正确做法：遇到蛇咬伤后，首先要远离危险，同时识别毒蛇的特征，尽量留取照片。随后对伤口消毒，禁用酒精类消毒，因为酒精会导致血管扩张加快毒液吸收。可选用双氧水消毒，野外也可用干净水冲洗伤口。有条件的情况下，第一时间注射蛇毒血清，然后迅速送医院治疗。

误区三

酒精中毒醒酒就没事了？

今年8月，何杨俊在急诊科时遇到一件遗憾事：20多岁年轻小伙李明（化名）和两个朋友喝酒，结果三人都喝多了，出现酒精中毒症状。可他们仗着身体好没有到医院治疗，而是喝了点酸奶醒酒，然后摇摇晃晃相互搀扶回了住地。

第二天上午8点，朋友叫李明起床，李明回应了几声，明显酒还没醒，于是朋友自己去上班了。等到晚上8点朋友回到住地，却发现李明出现了身体抽搐的情况。随后，李明被送到市急救中心急诊科，何杨俊发现李明因误吸呕吐物，导致大脑长时间缺氧，经抢救无效后死亡。

正确做法：饮酒过量，可直接到医院治疗。如果不想进医院，也不能简单醒酒了事。身边一定要有人照顾，睡觉时须保持头部向一侧偏斜，使得呕吐时可迅速吐出呕吐物，避免出现误吸。若发现患者出现呛咳、呼吸困难、面色发紫，说明可能已发生了误吸，此时首先将其身体转至俯卧头低位，轻拍背部，这样有助于将堵塞气管的东西排出，随后将其转为侧卧位，同时清除口腔内呕吐物，并尽早送医救治。

误区四

溺水急救先控水？

不少电影和电视剧中，一旦有人溺水，救上来之后第一时间都是拍背、按肚子、把溺水者倒挂等控水急救，最后溺水者一声咳嗽，吐出口中的水，人就苏醒了过来。

事实上，这样的抢救方式是错误的示范。何杨俊介绍：“在对溺水者的抢救中，控水不是第一位的。因为控水主要是排出口、咽和胃部的水，而这些水是不会危及生命的，真正危险的是肺部进水！可肺里的水光靠倒挂是很难排出的，要靠插管才能排出。倒挂控水，操作不当还会摔伤和加重误吸，增加死亡率。”

正确做法：遇到有人溺水，第一时间检查生命体征。若溺水者神志不清，但仍有脉搏和呼吸，就要先清理口鼻异物，保证呼吸道通畅。可让其平躺，保持头部向一侧偏斜，密切关注呼吸和脉搏状况；若溺水者没有呼吸和脉搏，就需第一时间进行心肺复苏。

妙招

遇意外怎么救人 下载这个很管用

遇到意外，不知如何处理该怎么办？何杨俊介绍了一个很好的求助办法：“目前重庆已开通视频120，下载‘急视救’APP或在微信中关注‘急视救’小程序，就可在遇到意外时，第一时间进行求助了。视频120的医生会在线进行指导，教你一步一步怎么做。”

延伸

这些急救技能 你也应该掌握

学会急救技能，关键时刻能救命！

蜂蛰伤：蜂蛰伤并不可怕，可怕是蛰伤后出现过敏反应，若不能正确处理，短时间内可能会导致死亡。首先，立即挑出毒刺；然后可用肥皂水、3%氨水或5%碳酸氢钠液涂敷蛰伤局部；局部红肿发痒可外用药膏观察；若全身出现皮疹、恶心呕吐等不适症状时，应立刻送医。

烧烫伤：应牢记冲、脱、泡、盖、送五个字。冲：将烫伤部位用冷水冲洗，可减轻疼痛、减少水泡产生；脱，小心脱去衣物，避免造成水泡撕开；泡，可将伤处浸泡在冷水中15～30分钟；盖，使用干净纱布或棉质布类覆盖伤口；送，程度较重的烧烫伤要及时就医。

外伤出血：用棉布或毛巾叠成小块按压住伤口，压迫止血；不要往伤口上涂撒所谓的止血药粉，这样既达不到止血效果，也增加医生清创难度，加重感染几率。重大创伤致使伤者昏迷出现呕吐时，应让伤者头偏向一侧，清理口腔及呕吐物，防止误吸。