顾雪非：进一步改善新药可及性 关键在于“开源节流”

国家卫健委卫生发展研究中心医疗保障研究室主任顾雪非

为响应“健康中国行动（2019-2030年）之癌症防治行动”号召，由北京白求恩公益基金会主办、人民网·人民健康协办的“2020中国肺癌防治高峰论坛”于9月11日在北京召开。论坛旨在普及肺癌防治知识，提升肺癌早筛早诊早治意识，多方助力，不断提升中国肺癌患者整体5年生存率，助力“健康中国2030”目标实现。

国家卫健委卫生发展研究中心医疗保障研究室主任顾雪非说，国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》提出，到2030年，力争全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系。

顾雪非表示，将创新药纳入医保需要多重考虑，包括药物经济学价值、影响预算分析等。近年来，肿瘤新药可及性受到政府和社会各界高度关注，通过谈判准入等方式患者负担显著下降。进一步改善新药可及性，关键在于“开源节流”，一方面完善医保筹资增长机制，另一方面通过目录动态调整剔除疗效不明确的“神药”，开展支付方式改革减少不合理资源消耗。此外，也可以积极探索财务分担协议、按疗效付费等新药创新支付方式。