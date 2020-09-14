孩子有负面情绪，切忌火上浇油

女儿放学回家后，气愤地说：“妈妈，我讨厌音乐课。早知道音乐课这样上，我就不转校了。”问她为什么，她说老师要求吹竖笛，她不会，被老师批评了，她心里很烦，一提音乐课就害怕。

因为不会吹笛子使女儿产生负面情绪，一向优异的她被老师批评当然心里会不舒服，我很理解，于是认真地听她倾诉：“人家班上的音乐老师，让大家一起吹，可我们老师要一个个过关。”她告诉我全班有12个同学没过关，转学的同学中有一个过关了。

我知道她发脾气是因为心里郁结太久。很多同学从一年级学吹竖笛，四年级才开始学习的她，当然比别人差一些，但老师一视同仁，没有考虑她的实际情况，她觉得不被理解而郁闷。看到她垂头丧气的样子，我认真地开导：“他们比你学得早，当然熟练一些，你只是没有多练习而已，你那么聪明，这点事肯定难不倒你的。”

女儿听了我的话，心情好转起来。她拿出竖笛，找出谱子，开始认真地练习。渐渐地，她吹得熟练些了，对音乐也没那么害怕了。

上个周五回到家，女儿板着一张脸，大声地对我说：“真是烦，放两天假，老师发了三张数学试卷，语文老师要求写两篇作文，英语作业是把学过的单词每个抄十遍，我们班的老师布置的作业太多了，根本不留时间给我们休息。”我站在旁边认真地听着，见我不说话，她继续发泄自己内心的不满。直到她全部倾诉完，我伸出手来抱了抱她，气氛一下子缓和下来，我耐心地和她分析：“两天假有48小时，除掉20小时睡觉，还有28小时呢。三张数学试卷顶多三小时能完成，两篇作文两个小时，再加抄写英语单词两个小时，也只去掉7小时，你看，还有21小时是属于你的自由时间，多棒！”这样细细一算，女儿惊讶了，心情顿时好转。我想，若是直接呵斥女儿，数落她的不是，得到的结果肯定适得其反。

当女儿有负面情绪时，我没有武断地评判她的不是，常常站在她的立场看问题，孩子觉得能被我理解，这种负面情绪经过倾诉及我的引导，很快就消散了。不知不觉，我成了女儿的知心朋友，生活里的喜怒哀乐她都会跟我分享。

孩子有负面情绪是正常的，切不可“火上浇油”，耐心倾听，及时疏导，理顺孩子的负面情绪，孩子才会信心满满地学习和生活。（刘希）