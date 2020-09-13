你的防蓝光镜片有效吗？

在线上课、远程办公、线上购物……“云生活”成为人们工作休闲的常态，增添便利的同时，也增加了人们紧盯电子屏的时间，增加了眼部健康受损风险。最新数据显示，中国移动互联网用户月人均使用时长达到144.8小时。在此背景下，以保护眼睛、缓解视疲劳为卖点的防蓝光镜片开始走俏。

防蓝光镜片真的有效吗？面对市面上琳琅满目的防蓝光眼镜产品，如何正确选购？针对这些问题，记者采访了有关专家。

什么是蓝光？

防范蓝光，首先要明白什么是蓝光。中国标准化研究院视觉健康与安全防护实验室研究员蔡建奇介绍，波长范围在400—500纳米的可见光称为蓝光，日常使用的LED照明灯具、显示产品包括手机、平板、电视等所用光源多是蓝光激发的LED光源。

应该看到，并不是所有的蓝光都对人体有害。蔡建奇说，人眼对400—440纳米波段范围内的蓝光辐射耐受极低，当光强进入这一阈值时，容易产生光化学损伤。但459—490纳米波段范围内蓝光辐射对调节人体的生理节律至关重要，可以影响人体褪黑素的分泌，进而对人体生物钟、警觉性和情绪产生影响。

“科学有效的防蓝光镜片既要能屏蔽有害蓝光，也不能过滤有益蓝光。”蔡建奇说。

蔡建奇告诉记者，目前市场上的无效防蓝光产品大多存在两类问题。一类是对人眼的易损伤区波段范围蓝光几乎没有防护效果；另一类则是过度防护，屏蔽了有益波段范围内的蓝光光谱，使得对生理调节有益的蓝光无法进入人眼，同时镜片颜色发黄，易出现色偏，加剧视疲劳，甚至诱发近视风险。

如何选购防蓝光产品？

为进一步规范防蓝光产品，使各类产品切实起到保护眼部健康的作用，日前，新国标GB/T 38120《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》已制定，并于今年7月正式实施。作为标准起草者，蔡建奇介绍，该标准基于不同波段蓝光对于人体的影响差异，对产品各波段蓝光透射比分别进行了要求。比如，在415—445纳米波段范围内，光透射比要小于等于80%，而445纳米以上要大于80%。

“这样对防蓝光产品进行限制，既能有效屏蔽对人体存在健康安全风险的蓝光，又使得对人体生理节律起到调节作用的波段蓝光可以有效透过。在标准制定到发布及实施期间，很多企业都主动依据新标准对产品进行了质量提升和产品改进。”蔡建奇说。

保护眼睛健康还应注意什么？

新国标的实施，为广大消费者选购有效的防蓝光镜片提供了指引。防蓝光镜片的防护效果需要通过专业的仪器设备，如光谱仪等，对其在蓝光波段的透射比进行检测，消费者无法自行检测。对于防蓝光眼镜，如考虑购买，蔡建奇建议消费者选择在产品包装上明示“符合GB/T 38120《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》光安全要求”或“符合GB/T 38120《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》光安全及光健康要求”等类似声明的产品。

进入数字化社会，人们越来越离不开电子屏幕。为保护眼睛健康，不少人陷入误区，认为防蓝光眼镜必须长时间佩戴。对此，蔡建奇解释，佩戴防蓝光眼镜也需因人而异、因时而异。

如每天看屏幕的时间较短，且有所间隔，注意休息，可以不佩戴防蓝光眼镜。对经常持续进行高强度视觉作业的人群而言，由于蓝光可能存在的中长期累积效应，建议佩戴防蓝光眼镜。

若既离不开电子屏幕，又不愿意佩戴防蓝光眼镜，该如何保护视力？

对此，专家建议，屏幕选择方面，由于无法保证显示设备满足视觉健康要求，可以优先选择使用大屏幕。比如，目前很多手机或平板电脑都有投屏功能，若具备条件，建议使用投屏功能，在大屏幕上观看。使用距离方面，眼睛到电视和电脑屏幕的距离应保持在屏幕对角线长度的2倍以上，平板电脑和手机屏幕较小，在看清楚的基础上，尽量保证距离在45—50厘米以上。屏幕亮度方面，若是近3年购买的主流显示产品，屏幕亮度建议设定在60%—80%的亮度区间，使用超过3年的显示屏，屏幕亮度建议设定在80%—90%以上。

此外，在周围环境方面，应保持适宜的环境光。看屏幕时，环境并非越暗越好，而是需要辅以照明，一般家居照明都可达到要求。相似的，夜晚使用台灯时，保持房间的主照明灯开启，有利于眼部健康。在用眼时长方面，建议隔段时间视远或闭目休息10分钟。如果条件允许，10岁以下青少年看20—25分钟屏幕后，应视远10—15分钟，10岁以上人群看屏幕超过30分钟，也应视远10—15分钟。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2020年09月12日 05 版）