对于须发早白、病后脱发的患者，可常服三子鲈鱼汤，对头发有较好的养护效果。

取枸杞子、女贞子、黑芝麻（又叫巨胜子）各10克，生姜3片，鲈鱼1条（约500克）。先将鲈鱼宰杀，收拾干净，放进油锅中慢火煎至两面金黄（煎时洒点白酒）；生姜洗净、切片。然后，连同洗净的枸杞子、女贞子、黑芝麻一齐置于砂锅内，加入清水1.5升、白酒少许，用大火煮沸后改用小火煮25分钟，精盐调味即可。

食材中，枸杞子味甘性平，长于滋补肝肾、益精明目、润肺、止渴；女贞子味甘苦，性凉，长于滋补肝肾、明目乌发；黑芝麻味甘性平，擅长补肝肾、益精血、润肠燥；鲈鱼味甘性平，益脾胃、补肝肾。诸物合烹，汤性平和，有健脾益肺、滋补肝肾、益精明目、养血润燥之效，适宜于秋冬季节一般人群服食。

本方也可用于脾肺阴虚导致的燥咳痰黏，或肝肾阴虚导致的眩晕耳鸣、腰膝酸软、须发早白、病后脱发、目暗不明、内热消渴、骨蒸潮热等症状的辅助治疗。▲