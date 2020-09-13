热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

三子鲈鱼汤养头发

广州中医药大学第一附属医院内科教授 蓝森麟

2020年09月13日08:47 来源：人民网-生命时报

　　对于须发早白、病后脱发的患者，可常服三子鲈鱼汤，对头发有较好的养护效果。

　　取枸杞子、女贞子、黑芝麻（又叫巨胜子）各10克，生姜3片，鲈鱼1条（约500克）。先将鲈鱼宰杀，收拾干净，放进油锅中慢火煎至两面金黄（煎时洒点白酒）；生姜洗净、切片。然后，连同洗净的枸杞子、女贞子、黑芝麻一齐置于砂锅内，加入清水1.5升、白酒少许，用大火煮沸后改用小火煮25分钟，精盐调味即可。

　　食材中，枸杞子味甘性平，长于滋补肝肾、益精明目、润肺、止渴；女贞子味甘苦，性凉，长于滋补肝肾、明目乌发；黑芝麻味甘性平，擅长补肝肾、益精血、润肠燥；鲈鱼味甘性平，益脾胃、补肝肾。诸物合烹，汤性平和，有健脾益肺、滋补肝肾、益精明目、养血润燥之效，适宜于秋冬季节一般人群服食。

　　本方也可用于脾肺阴虚导致的燥咳痰黏，或肝肾阴虚导致的眩晕耳鸣、腰膝酸软、须发早白、病后脱发、目暗不明、内热消渴、骨蒸潮热等症状的辅助治疗。▲

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn