五脏最喜欢的养生动作

受访专家：中华中医药学会推拿分会副主任委员 、湖北省中医院推拿科/康复医学科主任 赵 焰

俗话说：“五脏调和，疾病不来找。”五脏功能衰弱与多种疾病密切相关，养护好脏腑，方可“正气存内，邪不可干”。中华中医药学会推拿分会副主任委员、湖北省中医院推拿科/康复医学科主任赵焰表示，根据五脏的经络和穴位不同，每个脏腑的养生动作各有差异。

心最喜欢拍打手臂内侧。心与手少阴心经和手厥阴心包经两个经络相连，且都位于上肢内侧。拍打手臂内侧，刺激经络，相当于给心脏一个良性刺激，有助于增加心脏供血功能。拍打从胸口位置开始，拍至手指即可。每天一次，每次不超过5分钟为宜，力度以拍打时感到舒适为宜。心怕寒，除了拍打手臂内侧，还可把手掌搓热后捂在心脏的位置上轻柔按摩，可起到驱寒作用，该动作每天可做2~3次，每次捂1分钟左右。

肝最喜欢伸懒腰。肝主情志，以畅达为主。长时间工作或保持一个动作，容易导致肝气郁结。伸个懒腰，人会感到心情舒畅，也能舒展身体，放松身心，达到调节情志、宽胸理气的作用。中医认为肝经从两肋经过，所以推搓两肋也有助于肝经的气血运行，能刺激两肋处的期门穴和章门穴，具有健脾理气、舒肝解郁、调和肝胆脾胃等功效。可双手沿着胁肋（肋骨）向下“搓摩”，每天一次，时间控制在5分钟内。

脾最喜欢揉肚子。腹部居于人体中间，肾经、胃经、脾经、肝经均在腹部有循行，肝胆脾胃大小肠等脏器也都位于腹部。腹部就好比交通枢纽，畅通不拥堵，才能保证人体经络四通八达。揉腹部可以摩擦刺激腧穴等穴位、增强所属经络功能，调节脏腑功能。脾为后天之本，中医一直提倡“腹宜常揉”的保健法， 餐后半小时，一手掌心或掌根贴腹部，另一手按手背，顺时针方向旋转揉动，每次约10~15分钟。长期坚持，可增加肠胃蠕动、增强脾胃功能。

肺最喜欢叩击背部。背部肩胛骨区域是肺脏的投影面，有肺腧穴、大椎穴等很多穴位。叩击背部区域，能很好地刺激经络穴位，起到按摩肺脏的效果，有助排痰，使气道更通畅。可用双手向后扣打，也可用柔软的辅助器械拍打背部。一般从下往上，从肺底部到肺肩部，从外侧往内侧顺序拍打。频率每天一次，每次控制在5~20分钟（不产生疲劳感），力度以舒适无疼痛感为佳。此外，也可用热毛巾驱寒。洗澡时用35℃~38℃的温水，先从背部开始，从上往下，再到前胸部肋骨区域，热敷5分钟左右，可以振奋阳气、驱寒。

肾最喜欢踮脚。脚与人体的肾经关系密切，踮起脚尖可刺激足少阴肾经(起于足小趾下，斜行于足心涌泉穴，沿足跟部上行)、疏通足三阴经，使体内的气向上运行，从而温补肾脏、激发中气。俗话说，人老脚先衰。踮脚还可以增强足根部的活力，预防衰老。每天可以早晚各一次，踮脚频率控制在2~3秒一次，每次时间1~2分钟，感觉脚底发热即可。

此外，直接按摩心、肝、脾、肺、肾对应的身体部位，也能起到一定的养护的作用。每个部位每天可以搓摩1~2次，每次5分钟以内，感到发热即可。了解五脏和经络穴位，更有助于提升按摩效果。赵焰提醒，以上的养生动作也有相关注意事项：

1.肿瘤患者、皮肤破损患者和重大疾病发作期的人群不宜使用。

2.所有动作均讲究柔和适度，用力过大，尤其请别人帮忙时，出现疼痛感可能反而伤身。自我按摩时以感到舒适、按摩部位发热为宜。

（本报记者 张 健）