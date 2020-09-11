直播预告：专家谈精准医疗时代下肿瘤的个体化治疗

肿瘤作为机体的掠夺者，素来秉持着“你的就是我的，我的还是我的”的原则，抢营养、抢能源、抢地盘，来势汹汹地在机体各处占地为王，无形中收割人类的生命，使得人们谈癌色变。

现如今肿瘤治疗正逐渐从对“症”治疗向对“基因”治疗转变，以前的经验性用药、千篇一律的用药模式正在逐步被打破，取而代之的是个性化用药。

9月14日16：00人民好医生邀请到天津医科大学第二医院肿瘤科主任、放疗科主任王海涛教授做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家在线分享肿瘤精准医疗的话题。

专家介绍

王海涛，医学博士，博士生导师，主任医师

天津医科大学第二医院肿瘤科主任、放疗科主任

美国临床肿瘤学会（ASCO）国际会员

中国临床肿瘤学会（CSCO）理事

中国临床肿瘤学会（CSCO）前列腺癌专委会常务委员

中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫治疗专委会委员

国家博鳌医疗先行区疑难肿瘤精准治疗真实世界研究协作组组长

中国抗癌协会肿瘤精准治疗专业委员会委员

中国民族医药学会精准医学分会副会长

天津市医师协会临床精医疗专业委员会副主任委员

天津市中西医结合学会循证医学专业委员会副主任委员、肿瘤专委会委员

中华医学会天津分会肿瘤学会委员、泌尿学会肿瘤学组副组长

天津市抗癌协会中西医结合肿瘤专委会常委、泌尿肿瘤及老年肿瘤专委会委员主要从事肿瘤的个体化多学科综合治疗及精准治疗的应用基础研究

什么是个性化治疗？

人体内基因数以万计，当这些基因受到不同的外界因素和自体变化的影响，出现变异促使癌细胞不受控制生长时，癌症大可能就在这种情况下出现。

个性化治疗是通过基因检测，区分出癌细胞特性及基因组合，掌握癌细胞的具体变异路径后，针对性给新一代药物治疗。如此，就不需区分病人是哪类癌症，只需要检测基因中特定的突变基因，给到针对性的靶向药，且不用受肿瘤生长位置所限制。

个性化治疗有什么优势？

现今医学的发展，基因检测主要分为预防和治疗两个目的，对于癌症患者而言，基因检测可以更快更直接的确定病理及时有效针对治疗。

随着分子生物学的进步，崭新技术在临床医疗的应用，同步分析数以千计的肿瘤基因，为患者的病理分析提供了大量的数据支持，这对治疗团队在不同阶段不同病情的患者个性化治疗更加精准。

基因检测对于已经确诊癌症的患者检测癌细胞是否带有特定的突变基因，从而研究新的用药方向。

对于有家族癌症史的高危人群而言，基因检测可以评估患癌风险，并针对制定检测方案。

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